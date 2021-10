Podkręcanie DDR5 zakończone rekordem. ADATA XPG, to pierwszy tak wydajny moduł

Konsumenckie moduły DDR5 nie są jeszcze dostępne na rynku i nie mają na karku więcej, niż roku, a już producenci chwalą się tym, co potrafią ich dzieła. Przykładem tego jest firma ADATA, która pochwaliła się, że już teraz odpowiednie podkręcanie DDR5 prowadzi do imponującej wydajności. Przynajmniej na papierze i w laboratoriach firmy.

Mowa dokładnie o oddziale XPG firmy ADATA, który specjalizuje się w rozwijaniu sprzętu z myślą o graczach. W jego ramach funkcjonuje też specjalna grupa XOCL, co stanowi skrót od XPG Overclocking Lab. Gromadzi ona pod sobą do specjalistów, którzy zajmują się wyciskaniem ze sprzętu producenta więcej i więcej. Oczywiście nie bez powodu, a w dążeniu do rozwijania oferty firmy o jeszcze wydajniejsze produkty.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Oddział XOCL firmy XPG zabawił się w podkręcanie DDR5

Konkretnie mówiąc, XOCL zajmuje się wyłącznie podkręcaniem pamięci operacyjnej i był pierwszym oddziałem tego typu na rynku, który został ufundowany w 2018 roku, a jego działalność utrzymana po dziś dzień. Najwyraźniej to się opłaciło, czego przykładem są najnowsze owoce jego prac, które możemy właśnie obejrzeć i popodziwiać poniżej.

To, co widzicie na tych dwóch zrzutach ekranu, to dwa przykłady podkręcenia nieokreślonego modułu pamięci DDR5 XPG, którego mniej wydajne odpowiedniki powinny zadebiutować w październiku tego roku. Wtedy też na rynek mają wpaść procesory Intel Core 12. generacji i związane z nimi płyty główne Z790, wspierające nowy standard RAMu. Tym samym platforma Intela będzie przez długi czas tą jedyną, umożliwiającą wykorzystanie DDR5, jako że dopiero za rok zadebiutować ma platforma AMD z możliwościami tego typu.

Czytaj też: Windows 11 nie lubi procesorów AMD. W grach spadki są ogromne i są tego dwie przyczyny

Reklama

Są jednak szanse, że już w październiku zadebiutują tak wydajne DDR5, które zostały właśnie podkręcone z poziomu 4800 MT/s do imponujących 8118 MT/s oraz 8104 MT/s. To sprawiło, że XPG stał się pierwszym producentem DRAM, który osiągnął ten kamień milowy z użyciem modułu DDR5. W grę wchodziły dwie pamięci o łącznej pojemności 16 GB w układzie Dual Channel, z czego ten drugi test zakończony niższym transferem, był również słabszy pod kątem wyższych opóźnień.

Czytaj też: NVIDIA zrobi z powracającego GeForce RTX 2060 12 GB konkurencję dla tanich Radeonów

Finalnie możemy wprawdzie kręcić nosem, że poziom ponad 8000 MT/s jest osiągany razem z opóźnieniami rzędu 50-50-50-160-210, ale musimy pamiętać, że do dopiero początek dla DDR5. W porównaniu do obecnych DDR4 z górnej półki, które są ulepszane od ponad siedmiu lat, jest dobrze, patrząc po tym, że za kilkaset złotych kupimy już 16-GB zestaw DDR4-4400 o taktowaniu CL15.