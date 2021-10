NVIDIA zrobi z powracającego GeForce RTX 2060 12 GB konkurencję dla tanich Radeonów

Kanał Moore’s Law is Dead przedstawił nowe informacje na temat ceny (ponoć) powracającego na rynek GeForce RTX 2060 12 GB. Dzięki tej karcie NVIDIA uderzy w najsłabsze karty AMD, czyli Radeony RX 6600 XT i RX 6600 z rdzeniami Navi 23. To dobra wiadomość, patrząc na to, że premiery GeForce RTX 3050 najpewniej nigdy się nie doczekamy.

Wskrzeszenie GeForce RTX 2060 12 GB sprzed dwóch lat. Wydajnością nie powali, ale ceną i dostępnością może mile zaskoczyć

Zamiast nowej budżetowej karty graficznej, NVIDIA ma wykorzystać procesory graficzne poprzedniej generacji, czyli te na bazie architektury Turing, które niegdyś trafiały do kart GeForce RTX 2060. Jednak w tym „wskrzeszonym” wydaniu te modele mają sięgnąć po aż 12 GB pamięci VRAM, co jest poniekąd zabawne przez wydźwięk, jaki miała ta karta przy premierze rodziny RTX 2000.

Czytaj też: Windows 11 nie lubi procesorów AMD. W grach spadki są ogromne i są tego dwie przyczyny

Wtedy bowiem ograniczenie jej do 6 GB GDDR6 było błędem, uniemożliwiającym skorzystanie w wielu grach z nowych technologii na wyższej jakości. Dopiero wydanie SUPER z 8 GB pamięci nieco to naprawiło. Historia jednak najpewniej zatoczy koło i ci, którzy narzekali na pokład VRAM tej najtańszej karty rodziny GeForce RTX, teraz najwidoczniej otrzymają to, co chcieli – jeszcze więcej GDDR6.

Są też szanse na to, że wreszcie jej cena będzie rzeczywiście odpowiadać poziomowi, do którego przyzwyczaiły nas modele GTX XX60, na długo przed debiutem serii RTX. Mowa o pułapie cenowym 1000-1500 zł.

Czytaj też: Intel odważnie o pokonaniu AMD. Ponoć czasy Ryzenów i EPYC się skończyły

Reklama

Jednak na ten moment GeForce RTX 2060 12 GB jest dla świata sporą tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że jej pokład pamięci ma wzrosnąć i nie mamy pewności, czy reszta jej specyfikacji ulegnie zmianie. Wedle wspomnianego wyżej źródła, te karty będą odpowiedzią na serię Radeon RX 6600 (mówi się też o RX 6500), a ich wydajność ma plasować się na poziomie pomiędzy możliwościami Radeona RX 5600 XT a RX 5700. Największy problem tej karty sprowadzi się do braku rdzeni RT i Tensor drugiej generacji.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Jego cena na rynku (nie MSRP, a ta oficjalna, którą przyjdzie nam zapłacić w sklepach), ma wynosić około 300 dolarów, czyli ~1200 złotych. To świetna wiadomość, jako że pomimo MSRP na poziomie 329$, Radeon RX 6600 trafi wkrótce do sklepów w cenie 400-450 dolarów. Co być może ważniejsze, NVIDIA może produkować potrzebne do tych kart procesory graficzne zarówno w fabrykach TSMC, jak i Samsunga, co finalnie może znacząco wpłynąć na dostępność GeForce RTX 2060 12 GB na rynku. O ile w ogóle zadebiutują na początku stycznia 2022 roku. Wszystko to bowiem tylko plotki.