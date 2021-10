AMD ponownie otwiera się na świat. GPUFORT pomoże w migracji kodu na rdzenie CUDA NVIDIA

Działalność AMD jest potrzebna i zbawienna dla rynku technologii komputerowej bardziej, niż może się nam wydawać. Podczas gdy NVIDIA tworzy nowe technologie i zamyka je wewnątrz własnego ekosystemu, AMD w kontrze robi coś zupełnie innego, odpowiadając na nie swoimi tańszymi, bardziej otwartymi i tym samym znacznie szerzej dostępnymi odpowiednikami. Potwierdza to FreeSync, FidelityFX Super Resolution i dziś inicjatywa firmy w ramach GPUFORT, z którą AMD ponownie otworzyło się na świat w ramach dbania o interesy.

GPUFORT w ramach ROCm, to kolejny przejaw otwierania się AMD na świat

GPUFORT będzie funkcjonować pod parasolem Radeon Open eCosystem (ROCm), co wcale nie dziwi. W ramach tej inicjatywy AMD upubliczniło bowiem swój kod programowy na licencji MIT na GitHubie. Dzięki temu osoby zainteresowane wypróbowaniem tego narzędzia lub dowiedzeniem się więcej na jego temat, mogą zrobić to za darmo i w prosty sposób. To nie przypadek, bo tym ruchem AMD ma zamiar pomóc twórcom i deweloperom w wyrwaniu swoich narzędzi, programów i zakodowanych funkcji z zamkniętego ekosystemu NVIDIA, jeśli swoje dzieło tworzyli wyłącznie w oparciu o rdzenie CUDA, jak podaje serwis Phoronix.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Intel Alder Lake-S. Podsumowujemy informacje o Intel Core 12. generacji

Oczywiście nie jest to pierwszy przejaw dążenia AMD do pomagania programistom w migracji możliwie jak największej ilości kodu specyficznego dla konkurencyjnych rozwiązań CUDA do interfejsów obsługiwanych przez karty Radeon. Do tej pory jednak większość wysiłków koncentrowała się na tworach w języku programowym C/C++. W tym właśnie GPUFORT się wyróżnia, bo polega na konwertowaniu skoncentrowanego na CUDA kodu Fortran na ten, którego mogłyby bez większych czkawek przerobić karty graficzne Radeon.

Czytaj też: Windows 11 nie lubi procesorów AMD. W grach spadki są ogromne i są tego dwie przyczyny

Reklama

Dlatego też GPUFORT obsługuje tłumaczenie kodu źródłowego CUDA Fortran i kodu Fortran opartego na OpenACC do OpenMP 4.5+. Warto jednak podkreślić, że na ten moment nie jest on w żadnym stopniu kompilatorem, a czymś w rodzaju projektu badawczego. Obecnie przyjmuje postać kodu napisanego w Pythonie, który zajmuje się całym procesem tłumaczenia kodu, ale nie jest idealny i może nie radzić sobie dobrze, co zgłaszają sami inżynierowie AMD, wskazując, że GPUFORT nie stworzy w pełni działających, zautomatyzowanych systemów konwersji, wymagając ręcznych, żmudnych poprawek.

Czytaj też: NVIDIA zrobi z powracającego GeForce RTX 2060 12 GB konkurencję dla tanich Radeonów

Co jednak najważniejsze, jeszcze przed tym ogłoszeniem programiści stojący za GPUFORT zdołali wykorzystać z powodzeniem to narzędzie do konwersji różnego oprogramowania HPC w świecie rzeczywistym na kod OpenMP Fortran/HIP C++ i to z wielkim sukcesem. Dlaczego? Utrzymali bowiem mniej więcej ten sam poziom wydajności w porównaniu z oryginalnym kodem Fortran ukierunkowanym na rozwiązania NVIDIA.