„Latający smok” na południowej półkuli. Ten gatunek zamieszkiwał Ziemię 160 mln lat temu

Kiedy w grę wchodzi rozpoznanie nieznanego wcześniej gatunku pterozaura, który jest pierwszym znanym przedstawicielem tego rodzaju na całej półkuli, bez wątpienia jest to ważne dla paleontologii wydarzenie.

W tym przypadku chodzi o zwierzę, które naukowcy określają mianem „latającego smoka”. Za poświęconymi mu badaniami stanął Jhonatan Alarcón z Uniwersytetu w Chile. Ustalenia jego zespołu zostały następnie opublikowane na łamach Acta Palaeontologica Polonica.

Co ciekawe, choć te liczące 160 milionów lat skamieniałości, zamknięte w skale znajdującej się na pustyni Atakama w Chile zostały znalezione już w 2009 roku, to wyniki ich analiz zostały opublikowane dopiero 12 lat później.

Latający smok, jak nazwali go naukowcy, żył 160 mln lat temu

Jak przyznaje główny autor badania, paleontolodzy nie byli do tej pory w stanie stwierdzić, czy pterozaury były zdolne do długodystansowych migracji. Wygląda jednak na to, że szczątki przedstawiciela rodzaju zwanego ramforynchami mogą doprowadzić do przełomu w tej sprawie. Oczywiście nie wiadomo, czy zwierzę prowadziło okresowe migracje pomiędzy północną i południową półkulą czy może zamieszkiwało tę drugą na stałe. Faktem pozostaje natomiast, iż skamieniałości z pustyni Atakama potwierdzają obecność pterozaurów na południowej półkuli.

Przy rozpiętości skrzydeł rzędu dwóch metrów, wydłużonej budowie ciała i charakterystycznym uzębieniu, opisywany pterozaur zasłużył na miano „latającego smoka”. Paleontolodzy przypuszczają, że zamieszkiwał on pradawny kontynent zwany Gondwaną. W jego skład wchodziła dzisiejsza Ameryka Południowa, Afryka, Indie, Australia, Antarktyda i południowo-wschodnia część Azji oraz mniejsze mikrokontynenty.