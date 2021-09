Tyranozaury nie zawsze królowały na Ziemi. Inny dinozaur znajdował się przed nimi na szczycie

Na łamach Royal Society Open Science ukazał się artykuł poświęcony dinozaurowi z gatunku Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Jego szczątki znaleziono na terenie Uzbekistanu, a ich analizy sugerują, że należały do drapieżnika alfa, zwanego też drapieżnikiem szczytowym.

Na czele zespołu badawczego odpowiedzialnego za nowe odkrycia stanęli przedstawiciele japońskiego Uniwersytetu w Tsukubie. Z publikacji wynika, że skamieniałości Ulughbegsaurus uzbekistanensis zostały znalezione w formacji Bissekty na pustyni Kyzył-kum. Rzeczony dinozaur zamieszkiwał ten obszar około 90 milionów lat temu i był teropodem należącym do rodzaju zwanego karcharodontozaurami.

Karcharodontozaury były średniej i dużej wielkości mięsożercami, a niedawno sklasyfikowany gatunek stanowi pierwszego przedstawiciela tego rodzaju znalezionego w Azji Środkowej i pochodzącego z okresu górnej kredy. Jeden z autorów nowych badań, Yoshitsugu Kobayashi, przyznaje, że odkrycie Ulughbegsaurus uzbekistanensis wypełnia ważną lukę w zapisie kopalnym. Na jego podstawie można bowiem wywnioskować, iż karcharodontozaury były szeroko rozpowszechnione od Europy aż po Azję Wschodnią.

Co wiemy na temat gabarytów tego niezwykłego zwierzęcia? Paleontolodzy szacują, iż Ulughbegsaurus uzbekistanensis miał masę wynoszącą ponad 1000 kilogramów i mógł osiągać nawet osiem metrów długości. Biorąc pod uwagę te imponujące rozmiary naukowcy zakładają, że niedawno poznany teropod był ówczesnym królem jeśli chodzi o tereny dzisiejszego Uzbekistanu. Na terenie formacji Bissekty nie znaleziono bowiem innych drapieżników, które budziły by większą grozę.

Dinozaur z gatunku Ulughbegsaurus uzbekistanensis zamieszkiwał dzisiejszy Uzbekistan około 90 mln lat temu

W przeszłości w tym samym miejscu znaleziono między innymi szczątki tyranozauroida z rodzaju Timurlengia, którego rozmiary nie były równie imponujące co w przypadku Ulughbegsaurus uzbekistanensis. W ten sposób autorzy badania doszli do prostej konkluzji: ten przed 90 mln lat musiał znajdować się na szczycie łańcucha pokarmowego, pełniąc rolę tzw. drapieżnika alfa. Co ciekawe, nazwa gatunkowa tego zwierzęcia nawiązuje do Uługa Bega, XV-wiecznego władcy z dynastii Timurydów – drugi człon jest natomiast nawiązaniem do kraju, w którym znaleziono pozostałości karcharodontozaura.

Jakie były dalsze losy przedstawicieli tego rodzaju? Najprawdopodobniej jeszcze przed rozpoczęciem późnej kredy karcharodontozaury zniknęły z ówczesnego kontynentu, który obejmował dzisiejszą Azję Środkową. Ulughbegsaurus uzbekistanensis i spółka najwyraźniej musieli ustąpić miejsca na szczycie łańcucha pokarmowego na rzecz innych drapieżników, takich jak tyranozaury. Dokładne ustalenia w tej sprawie będą jednak możliwe w oparciu o większą liczbę skamieniałości sprzed milionów lat.