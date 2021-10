Mozilla wypuszcza Firefox 93. Sprawdźmy nowości

Mozilla zaktualizowała swoją przeglądarkę do najnowszej wersji. Firefox 93 przynosi nam kilka nowości i usprawnień, dotyczących nie tylko poprawy wydajności i bezpieczeństwa.

W czasie, gdy Microsoft wypuszcza swój nowy system Windows, debiutuje także kolejna wersja przeglądarki Mozilli. Jak zwykle spodziewać się można nowości, z których zdecydowanie najbardziej istotną jest obsługa obrazów w formacie AVIF, choć to nie jedyne, co do Firefoxa trafiło.

Firefox 93 – nowości

Skoro już o tym wspomnieliśmy. Format AVIF, którego obsługa zawitała do przeglądarki, pozwala dzięki niewielkiemu rozmiarowi plików na oszczędność łącza internetowego względem istniejących formatów zdjęć. Ładują się one też szybciej, a pomimo niskiej wagi zdjęcia są wysokiej jakości. W tym temacie nie ma co się długo rozpisywać, więc przejdźmy do kolejnych nowości.

Wersja opatrzona numerem 93 spróbuje uniemożliwić pobieranie plików z niezabezpieczonych adresów HTTP. Oczywiście, gdy się uprzemy taki plik będziemy mogli pobrać, jednak przeglądarka poinformuje nas wcześniej o zagrożeniu. Takie pobieranie może bowiem doprowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa, dlatego Firefox poprosi o niepobieranie danego pliku.

W kwestii prywatności również coś dodano. Jest to ulepszona funkcja SmartBlock mogąca blokować zewnętrzne moduły śledzące. Trzecie awersja dostaje obsługę popularnych usług, takich jak Optimizely, Criteo, Amazon TAM i różne skrypty reklamowe Google. Ulepszenia doczekała się także obsługa formularzy w przeglądarce PDF oraz edytor PDF-ów umożliwiający uzupełnianie większej ilości formularzy. . Warto też wspomnieć o poprawie wydajności, która odczują przede wszystkim użytkownicy z niską pamięcią systemową.