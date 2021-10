Wszystko co wiemy o systemie Android 12

Kilka dni temu pojawiła się ostatnia wersja beta systemu Android 12. Oznacza to, że w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać premiery stabilnej wersji. Warto więc przyjrzeć się nowościom i zmianom, jakie przyniesie nam ten system.

[AKTUALIZACJA 5.10]

Google zdecydowało się na wydanie Androida 12 dla AOSP (Android Open Source Project), skąd można już pobrać ukończony i udostępniony kod źródłowy (choć na tym skorzystają raczej twórcy aplikacji). Nie jest to jednak równoznaczne z udostępnieniem aktualizacji dla smartfonów Pixel. Użytkownicy, który nie brali udziału w beta testach powinni otrzymać aktualizację w najbliższych tygodniach. Możliwą datą jest 19 października.

Jeśli chodzi o smartfony innych producentów (najpierw flagowce) to do posiadaczy urządzeń spod marki OnePlus, Oppo, Xiaomi czy Samsung nowy system powinien pojawić się jeszcze w tym roku.

Które urządzenia dostaną aktualizację do Androida 12 w pierwszej kolejności?

Przy okazji premiery w sieci pojawiły się już wstępne listy urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji. Te modele już wcześniej zostały potwierdzone:

Google: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 i Pixel 5a.

Oppo: Find X3 Pro, Find X3, OnePlus 9 Pro 5G, OnePlus 9 5G, Find X2 Pro, Find X2, Reno6 Pro+ 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Ace2, Reno5 Pro+ 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 5G, Reno5 K 5G, K9 5G, A95 5G i A93 5G.

Xiaomi: Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i oraz Mi 11X Pro.

Samsung:

Seria Galaxy S – Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, a także S10 5G, S10+, S10, S10e i S10 Lite.

Seria Note – Note20, Note20 Ultra, Note20 5G, Note10 5G, Note10, Note10 Lite.

Seria Galaxy A – A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G.

Seria Fold – Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G oraz Fold.

OnePlus: OnePlus 9, 9 Pro i Nord 2.

Nokia: XR 20.

Realme: Realme GT.

Asus: Zenfone 8.

Sony: Xperia 1 II, 5 II i 10 II.

ZTE: Axon 30 Ultra 5G.

Poniżej znajdziecie nowości, które już znamy, ale spodziewamy się, że Android Dev Summit, które odbędzie się w dniach 27 – 28 października, Google przedstawi wszystkie nowości, więc pewnie jeszcze czymś nas zaskoczy.

Android 12 – wszystko co powinniśmy wiedzieć

Data premiery

Na ten temat Google nie powiedziało jeszcze nic oficjalnie. Opieramy się więc na doniesieniach, które wskazują na 4 października. Inne źródła podają końcówkę września. Jedno jest pewne, premiera Androida 12 nastąpi w najbliższym czasie.

Odświeżony projekt

Po aktualizacji do nowej wersji systemu, pierwszym co z pewnością zauważymy, będzie odświeżenie, jakiego doczekał wygląd systemu. Google wprowadziło tutaj sporo zmian, ale największa z nich dotyczy Material You, czyli nowego języka programowania.

Dzięki nowemu systemowi motywów użytkownicy będą mogli dostosować pod siebie projekt Androida. Rozwiązanie kosmetyczne nazywane ekstrakcją kolorów wydobędzie dominujące i uzupełniające się kolory z dowolnej tapety i na ich podstawie wygeneruje spersonalizowany motyw graficzny. Dotyczyć to będzie prawie całego interfejsu, wprowadzając spójność i porządek. Widżety, aplikacje systemowe czy panel powiadomień – wszystko będzie utrzymane w tych samych kolorach.

Google wyraźnie postawiło na inteligentne wykorzystanie przestrzeni powiększając i zaokrąglając przełączniki czy przyciski. Dostosowano w ten sposób większość aspektów Androida. Kolory i powiększenie zauważymy w opcjach menu, ustawieniach, suwakach, panelu szybkich powiadomień, a nawet na ekranie blokady, gdzie najwięcej miejsca zajmie zegar. Dzięki temu szukanie czy wybieranie odpowiednich funkcji będzie znacznie szybsze i łatwiejsze.

Zmian doczekały się również animacje, które będą przyjemniejsze dla oka i bardziej intuicyjne. Zmieni się nawet animacja, którą zobaczymy po podłączeniu ładowarki. Różnicę zauważymy także w sposobie, w jaki ekran będzie się rozświetlał. W zależności, czy wybudzimy go przez podniesienie telefonu, czy naciśnięcie przycisku zasilania, będzie to wyglądało inaczej.

Ulepszenia prywatności

Android 12 połozy duży nacisk na prywatność. Użytkownicy dostaną nowy panel prywatności, który da im szczegółowy wgląd w uzyskiwane przez aplikacje informacje. Będzie można sprawdzić, które z programów miały w ostatnim czasie dostęp do lokalizacji, mikrofonu czy kamery. W łatwy sposób będzie można zmienić i dostosować przyznane uprawnienia. Użytkownicy będą mogli zadecydować, czy aplikacje wymagające dostępu do lokalizacji, otrzymają dostęp do danych orientacyjnych, czy szczegółowych.

Świetną sprawą będzie wskaźnik w prawym górnym rogu, który pokaże nam, że dana aplikacja czy strona internetowa korzysta w tym momencie z aparatu, mikrofonu lub schowka. Nowe przełączniki w Szybkich ustawieniach pozwolą na łatwe wyłączenie kamery czy mikrofonu w celu zachowania większej prywatności. Dodano też tryb blokady, który w kilka sekund zabezpieczy smartfon. Można go włączyć z poziomu ekranu blokady.

Przewijanie zrzutów ekranu

W systemie operacyjnym Android 12 pojawi się natywna funkcja przewijanych zrzutów ekranu. Wcześniej dodawana była ona przez nakładki systemowe różnych producentów. Dzięki ten funkcji będziemy mogli uchwycić na zrzucie o wiele więcej informacji, np. całą witrynę lub długi wątek w mediach społecznościowych. By z tego skorzystać, wystarczy wcisnąć nowy przycisk „capture more”, który pojawi się podczas robienia zrzutu ekranu.

Tryb jednoręczny

Istne zbawienie w czasach, gdy smartfony są o wiele większe od naszych dłoni. Natywny tryb jednoręczny najpierw należy aktywować w Ustawieniach, a potem włączyć przesuwając palcem w dół na dole ekranu. Wyświetlane treści zostaną wówczas przesunięte i bardziej skompresowane, by z łatwością móc korzystać ze smartfona przy pomocy jednej ręki.

Powiadomienia

System powiadomień także doczekał się zmian. Wyświetlane notyfikacje mają wyglądać lepiej, będą logiczniej pogrupowane.

Zdalne sterowanie

Android 12 pozwoli na uczynienie ze smartfona pilota do telewizorów z systemem Android TV czy Chromecastem z Google TV. Zaoferuje nam podstawę sterowanie, dostęp do Asystenta Google i regulację głośności. Wcześniej można było to zrobić instalując aplikację, teraz nie będzie już takiej konieczności.

Automatyczne obracanie

Android 12 ma również poprawić tę funkcję. Automatyczne obracanie ma być płynniejsze i szybsze, a dodatkowo będzie opierać się na wykrywaniu twarzy. Sztuczna inteligencja rozpozna np. czy leżymy i nie będzie wtedy obracał ekranu w przeciwieństwie do sytuacji, gdy siedzimy i specjalnie przekręcamy telefon.

Lepsza integracja z Chromebookami

Google planuje umożliwić logowanie się do Chromebooka z telefonu z zainstalowanym systemem Android 12. Ponadto na Chromebookach będą pojawiać się przychodzące wiadomości.

Wydajność i energooszczędność

I w tej kwestii nie zabrakło zmian. Google twierdzi, że dzięki ulepszeniom, Android 12 będzie działał płynnie. Czas uruchamiania podstawowych usług systemowych skróci się o nawet 22%. Dodatkowo zadbano też o żywotność baterii. Nowe funkcje ograniczą prędkość ładowania w przypadku przegrzewających się smartfonów, by utrzymać kontrolę nad temperaturą baterii.

Cyfrowy kluczyk samochodowy

Google idzie w ślady Apple i wprowadza cyfrowy kluczyk samochodowy. Funkcja ta wykorzystuje dwie technologie – NFC lub Ultra Wideband (UWB). Pierwsza będzie wymagała zbliżenia smartfona do klamki w samochodzie, gdy będziemy chcieli go otworzyć lub do modułu NFC, gdy będziemy chcieli uruchomić auto. W przypadku UWB smartfona nie trzeba będzie wyjmować.

Tutaj jednak możliwość wykorzystywania tej opcji zależna będzie od posiadanego samochodu i tego, czy obsługuje on cyfrowy kluczyk.