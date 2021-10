OxygenOS 12 debiutuje w otwartej becie. Jakie nowości przynosi nakładka OnePlus?

Zgodnie z zapowiedziami, wraz z premierą Androida 12, debiutuj również nakładka OxygenOS 12. Na razie jest to otwarta beta, która trafia m.in. na smartfony OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro. Przyjrzyjmy się nowościom i dostępności.

OnePlus przedstawia OxygenOS 12. otwarta beta już ruszyła

Pierwsze zmiany zauważymy już w szacie graficznej, która stała się bardziej przejrzysta i czytelna. Ma ona, wedle słów firmy, zapewnić relaksujące doznania dzięki chociażby ulepszeniom w Trybie Zen. Tutaj dostaniemy np. trzystopniowy tryb ciemny.

OnePlus postawił na graficzny minimalizm, by wszelkie ikony były prostsze i bardziej zrozumiałe dla użytkowników z różnych regionów i kultur. Ponadto miękkie światło i cień minimalizują niepotrzebne zakłócenia w systemie użytkownika, zapewniając w ten sposób bardziej wciągające i wygodne wrażenia.

Aktualizacji doczekała się również Półka (Shelf). Można dostosować ją za pomocą kart funkcji o różnych rozmiarach i obrazach tła, co pozwala na grupowanie obiektów i personalizowanie układu półki, zależnie od naszych potrzeb. Pojawiła się też karta Zdrowie, która zastępuje licznik kroków. Można ją podłączyć do zegarka OnePlus i w ten sposób uzyskać łatwy dostęp do informacji o naszym zdrowiu.

OnePlus zaktualizował także aplikację Notatki, dodając do niej kilka nowych funkcji edycji, takich jak możliwość szkicowania Doodle i tworzenie list To-Do. Jeśli lubicie grać na smartfonach, to spodobają Wam się zmiany w aplikacji Toolbox. Nowa wersja dodaje modulator głosu do pięciu gier (PUBG/CODM/LOLM/FreeFire/Fortnite), umożliwiając zmianę głosu podczas czatów w grze, chroniąc prywatność, jednocześnie dodając więcej zabawy do gry. Do tego pojawią się dodatkowe ustawienia szybkości klatek, filtry gier oraz pływające okna.

Nakładka doda aplikację Canvas AOD 2.0, która ma być narzędziem do kreatywnej zabawy. Apka automatycznie rysuje kontury zdjęć na ekranie blokady. Efekt zobaczycie poniżej.

Bezpieczeństwo w OxygenOS 12

Dostępne wcześniej funkcje zapewniające bezpieczeństwo danych zostały tutaj rozwinięte. OnePlus stawia na bezpieczny i niezawodny system chroniący dane użytkowników przed włamaniami i wyciekami. Ulepszony mechanizm ochrony i usprawnienia dostępu do przechowywania danych, ułatwiając użytkownikom sortowanie plików osobistych. Dane przechowywane w Prywatnym Sejfie są odizolowane od innych aplikacji, a jednocześnie pozostają cały czas dostępne. Użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać pliki osobiste, takie jak zdjęcia, filmy, pliki audio i dokumenty w Prywatnym Sejfie za pośrednictwem jednego dostępu.

Dostępność

Obecnie OxygenOS 12 w otwartej becie został udostępniony na modelach OnePlus 9 i 9 Pro. W następnej kolejności trafi na smartfony:

OnePlus 8,

OnePlus 9R 5G,

OnePlus 8 Pro,

OnePlus 8T,

OnePlus 7 Pro,

OnePlus 7,

OnePlus 7T,

OnePlus 7T Pro,

Nord 2 5G,

Nord 1,

Nord CE 5G.

Na razie jednak nie wiemy, kiedy to nastąpi.