Niszczyciel bunkrów przetestowany. Siły Powietrzne USA sprawdziły bombę GBU-72

Dwie eskadry (testowa i lotnicza) Sił Powietrznych USA przeprowadziły test GBU-72 Advanced 5K Penetrator, czyli specjalnej bomby, która ma za zadanie niszczyć wrogie fortyfikacje. Ten niszczyciel bunkrów doczekał się w rzeczywistości dwóch testów, bo jednego w locie, a drugiego na poziomie gruntu.

Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu, 2267-kilogramowa bomba GBU-72 została wypuszczona na pułapie 10,66 kilometrów z pokładu myśliwca F-15E Strike Eagle. W grę wchodziły jednak aż trzy loty testowe i nic w tym dziwnego, bo był to pierwszy wysiłek Sił Powietrznych, obejmujący załadunek bomby na myśliwiec, lot z nią na pokładzie i finalnie jej uwolnienie w powietrzu. Najważniejszy etap miał miejsce naturalnie podczas ostatniego wzniesienia F-15E w powietrze, które odbyło się 23 lipca.

Kiedy bomba GBU-72 spadała na z góry obrany cel, zweryfikowano jej zmodyfikowany zestaw ogonowy pod kątem zdolności do kontrolowania jej lotu. Ten sprawdzian zaliczyła śpiewająco i to samo najwyraźniej można powiedzieć o tym naziemnym. W nim głowica została zdetonowana w ponoć największym tego typu teście w historii bazy lotniczej Elgin, bo dwukrotnie okazalszym od poprzedniego. Miało to miejsce w specjalnej arenie z czujnikami, które określały śmiercionośność bomby.

Czym jest bomba GBU-72 Advanced 5K Penetrator

GBU-72 został zaprojektowany zarówno z myślą o locie na pokładzie bombowców, jak i myśliwców, które w praktyce zrzucałyby te bomby na podziemne kompleksy wroga i bunkry. Swoją skuteczność wykazały już w cyfrowych symulacjach i to na długo zanim wyprodukowano dla nich pierwszą głowicę bojową. Cały proces trwał ponoć mniej, niż zwykle, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik.

Potwierdzają to słowa Jamesa Cullitona, kierownika programu GBU-72, wedle którego nawet te wczesne prototypy przedstawiają już finalny stan bomb. Tego mają doczekać się jednak dopiero w 2022 roku, bo w następnych miesiącach ciągle będą trwały testy operacyjne.

Pomoże nam to szybciej przyciągnąć naszych partnerów do testów operacyjnych, wcześniej weryfikując nasz projekt i procedury, jednocześnie uwzględniając wkład [danych zebranych z testów] do ulepszania broni [GBU-72] – powiedział James Culliton.

Oczywiście GBU-72 nie jest najpotężniejszą bronią tego typu. Już teraz na służbie Sił Powietrznych znajduje się m.in. 30000-funtowa, czyli 13607-kilogramowa, bomba GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator.