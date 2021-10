Pierwsze spojrzenie na XLUUV Demonstrator. Ten bezzałogowy dron podwodny przyspieszy rozwój technologii

Jeśli kojarzycie amerykańskiego drona podwodnego Orca od Boeing, brytyjskiego Manta, czy rosyjskiego Klavesin-2M-2P, to ujawniony właśnie francuski UUV (Unmanned Underwater Vehicle) francuskiego Naval Group nie powinien być dla Was wielką tajemnicą. Jeśli jednak nie zaczytywaliście się na ich temat wcześniej, to przedstawienie XLUUV Demonstrator zapewni Wam wszystkie najważniejsze informacje co do tych platform rozwoju technologii w środowisku podwodnym.

W jakim celu Naval Group z Francji stworzyło bezzałogowy dron podwodny XLUUV Demonstrator?

Podczas piątej edycji Naval Innovation Days, firma Naval Group po raz pierwszy zaprezentowała publiczności swój demonstracyjny duży bezzałogowy pojazd podwodny. Tak właśnie możemy spolszczyć nazwę XLUUV Demonstrator, który w dobie rosnącego zagrożenia w podwodnym świecie, będzie odpowiadał za platformę do rozwoju technologii wszelakiej maści.

[XLUUV] Demonstrator naprawdę wyszedł z laboratoriów badawczych Naval Group, aby połączyć technologie i zademonstrować zainteresowanie systemem takim jak ten w celu uzupełnienia sił morskich. Więc ujawniamy to dzisiaj, ale oczywiście wielu przedstawicieli rządu i badaczy wie, co zrobiliśmy, i zamierzamy z nimi omówić, w jaki sposób możemy rozwijać ten rodzaj technologii i demonstracji. Ten projekt jest częścią samoinwestycji, którą Naval Group podejmuje, aby wyjść poza prostą technologię. – powiedział serwisowi Naval News Pierre Eric Pomellet, dyrektor generalny Naval Group.

Rzeczywiście francuski XLUUV od Naval Group ma już wiele lat na karku, bo według Cyrila Levy’ego jego rozwój rozpoczął się w 2016 roku, a konstrukcja ruszyła w 2018 roku. Następnie został zwodowany potajemnie w południowej Francji w listopadzie 2020 roku. Wtedy w morską toń zagłębiło się jego 10-metrowe cielsko, którego obecna wyporność wynosi 10 ton i które można wydłużyć aż do 25 metrów poprzez zapewnianie dodatkowych akumulatorów lub systemów napędowych typu AIP (niezależnych od dostępu do powietrza).

Ten UUV został zaprojektowany przede wszystkim jako platforma do prowadzenia misji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Nie bez powodu jednak w jego konstrukcji przewidziano zatokę do modułów, które w przyszłości mogą np. pozwolić mu rozbrajać miny morskie, czy polować na okręty podwodne z wykorzystaniem ciężkiej torpedy F21. Potwierdza to wiarę Naval Group w to, że niektóre misje operacyjne mogą być wykonywane przez podwodne drony obserwacyjne na dużą skalę.

Dlatego też XLUUV Demonstrator powstał – ma na celu zademonstrować różnego rodzaju technologie, rozwijać je, testować i oceniać ich potencjał. Wśród tego znajdzie się nawet dążenie do wzmocnienia zaufania i akceptacji przez marynarzy co do podejmowania przez autonomiczne systemy decyzji na własną rękę.