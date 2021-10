Rosyjski okręt podwodny Magadan trafił na służbę. To trzeci już okręt Projektu 636.3

Na służbę rosyjskiej marynarki wojennej trafił już trzeci z kolei okręt podwodny zbudowany w stoczni Admiralicji (Admirałtiejskije Wierfi) dla floty operującej na wodach Pacyfiku. Tym razem to rosyjski okręt podwodny Magadan B-602, którego NATO określa mianem „Ulepszonego Kilo”. Nic dziwnego, bo to dzieło Projektu 636.3, czyli ulepszonych radzieckich okrętów klasy 877EKM Kilo z wydłużonym kadłubem. Względem oryginałów zwiększono też ogólną moc generatorów diesla przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości głównego wału napędowego.

Właśnie na służbę trafił rosyjski okręt podwodny Magadan

Rosyjski okręt podwodny Magadan dołączył do rosyjskiej marynarki w ubiegły wtorek, o czym nie zapomniała poinformować rosyjska agencja prasowa TASS. Ta podała dalej słowa CEO stoczni, Alexandera Buzakova, który podkreślił, że stępka pod ten okręt została położona w listopadzie 2019 roku, co ma za zadanie wskazać jasno światu, że ledwie dwa lata wystarczą Rosji na stworzenie i wprowadzenie nowego okrętu podwodnego na służbę.

Od wielu lat Marynarka Wojenna Rosji systematycznie rozbudowuje swoje siły i zwiększa możliwości bojowe grup wojsk i sił. Obecnie rosyjska marynarka wojenna jest uzupełniana. Witamy w naszej flocie najnowocześniejszy okręt wojenny – okręt podwodny Magadan. To już trzeci okręt podwodny zbudowany w stoczniach Admiralicji JSC dla Floty Pacyfiku. – skomentował pełniący obowiązki szefa sztabu głównego rosyjskiej marynarki wojennej kontradmirał Michaił Neupokojew.

Rzeczywiście to tempo może robić wrażenie, jako że 26 marca 2021 roku Magadan został zwodowany i doczekał się od razu stanu wysokiej gotowości, bo wyznaczonej na 91 procent. Próby cumowania rozpoczęły się w kwietniu, a pod koniec czerwca ruszyły testy fabryczne, które zakończyły się na początku sierpnia. W tym samym miesiącu odbyły się próby akceptacyjne, po których nastąpił finalnie akt przyjęcia tego okrętu podwodnego na służbę. Został podpisany 5 października.

Megadan dołączył tym samym do dwóch innych okrętów tego Projektu o napędzie hybrydowym, łączącym akumulatory z generatorami diesla. Wcześniej, bo w 2019 i 2020 roku na służbę trafił kolejno Pietropawłowsk Kamczacki i Wołchow, ale to nie koniec, bo jeszcze w tym roku zwodowany zostanie okręt Ufa, rozpoczynając dążenie do wejścia na służbę w 2022 roku.

Te cztery okręty Projektu 636.3 (finalnie będzie ich aż 6, z czego nadchodzący Mozhaisk i Jakuck będzie działać 2023/2024 roku) odznaczają się przede wszystkim niską sygnaturę akustyczną. Nie bez powodu uznaje się je bowiem za jedne z najcichszych okrętów podwodnych na świecie. W praktyce mierzą one 74 metrów długości, ich wyporność przewyższa 3900 ton, a maksymalna głębokość operacyjna sięga 300 metrów, podczas gdy zasięg wynosi około 12000 kilometrów.