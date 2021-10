Nowe BMW M2 Competition wyszpiegowane. Co pokazuje zakamuflowany prototyp?

BMW od dłuższego czasu testuje swoje M2, co nie raz potwierdziły zdjęcia szpiegowskie. Nic dziwnego, jako że firma ujawniła swoją nową Serię 2 na początku lipca bieżącego roku i teraz szykuje się do rozszerzenia jej oferty zarówno o wspomniane M2 Coupe, jak i coś gorętszego. Tak – w grę wchodzi nowe BMW M2 Competition, które najpewniej uchwycono na najnowszych zdjęciach szpiegowskich.

Nowe BMW M2 Competition w zdjęciach

Te zdjęcia zrobiono na torze Nurburgring i BMW M2 Competition zdradza przede wszystkim tył, a dokładniej mówiąc, jej wyraźnie większe rury wydechowe w układzie 2×2. Niestety reszta kamuflażu jest tak ogromna, że trudno dostrzec więcej szczegółów, ale niektóre zdjęcia pozwalają rzucić okiem na wnętrze, w którym najwyraźniej znalazły się kubełkowe fotele z włókna węglowego. To kolejne wskazanie na M2 Competition, jak zresztą to, że same felgi wydają się większe, a prześwit jeszcze niższy, jeśli dalej będziemy bawić się w porównywanie tego modelu do „zwykłej” nowej M2.

W obu przypadkach (M2 oraz M2 Competition) w grę wchodzi ważny model dla wszystkich, którzy chcieliby kupić nowe BMW Serii 2, ale którym nie jest w smak to, że są one dostępne wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. W wydajniejszych wersjach prawie na pewno (potwierdza to przeszłość i sam charakter obu modeli) znajdą się pod stopami kierowcy już trzy pedały, a między przednimi fotelami jeszcze bardziej tradycyjny drążek manualnej skrzyni.

Nowe BMW M2 Competition napędzi odstrojony silnik nowej M4, czyli ograniczony pod kątem wydajności S58, który w tym modelu ma ponoć zapewnić całe 490 koni mechanicznych mocy. Dla przypomnienia, BMW 230i 2022 w standardzie posiada turbodoładowany 2,0-litrowy rzędowy czterocylindrowy silnik o mocy 245 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego, a obecny klejnot oferty, M240i napędza sześciocylindrowy rzędowy silnik z turbodoładowaniem, który zapewnia 374 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego i tym samym rozpędza model w 4,3 sekundy do setki.

Co ciekawe, ponoć BMW będzie sprzedawać następne M2 tylko z układem napędu na tylne koła, aby obniżyć masę i oczywiście firma zapewni również opcję automatycznej skrzyni biegów dla tych, którym zależy na najwyższej wydajności. Trochę na to jednak poczekamy, bo produkcja nowego BMW M2 ma ruszyć dopiero w grudniu 2022 roku, więc na M2 Competition poczekamy najpewniej dopiero w 2023 roku.