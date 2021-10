Sonata N Line spowita w czerni, czyli premiera nowego Hyundaia

Jeśli Sonata N Line nawet z wszystkimi wizualnymi wodotryskami, to dla Was ciągle za mało, Hyundai właśnie temu zaradził, wychodząc Waszym gustom naprzeciw czymś specjalnym… czego niestety w oficjalnej dystrybucji europejskiej i tak tego nie znajdziecie. Mowa o Hyundai Sonata N Line Night Edition 2022, którą napędza ponad 290-konny 2,5-litrowy silnik czterocylindrowy o pojemności 2,5 litra.

Premiera Sonata N Line Night Edition, czyli jak zapewnić sportowemu sedanowi więcej elegancji

Pakiet Night Edition dodaje do tego sportowego sedana, który sam w sobie jest wizualnym ulepszeniem względem oryginalnej Sonaty, jeszcze więcej stylu. Jednak na cuda nie liczcie, bo ograniczony do 1000 egzemplarzy i wyceniony na 1300 dolarów pakiet zmienia tylko wygląd. Wprawdzie drastycznie, ale dokonuje tego wyłącznie kolorami, a dokładniej mówiąc, tym ciemnymi z czarnym na czele.

W Sonata N Line sedan względem podstawowego modelu otrzymał zupełnie nową konsolę przednią z wielkim głównym wlotem, wokół którego rozciągają się trzy prostokątne otwory o ciekawie łączącym się ze sobą nawzajem wzorze maskownicy. Te wizualnie zmuszają nasz wzrok do skupienia się na stosownie przyciemnionym logo Hyundaia tuż pod krawędzią ładnie poprowadzonej linii maski, posiadającej łącznie cztery wyżłobienia. Te z kolei komponują się z liniami reflektorów, od których poprowadzono lamówki wokół okien.

Chcę przez to przekazać, że Hyundai podszedł do projektu Sonata N Line z imponującą pieczołowitością, tworząc spójną całość o sportowym agresywnym charakterze. Widać to nawet po listwach progowych, łączących się wizualnie z przednim zderzakiem, ostrej linii na profilu bocznym i ciekawie zaprojektowanym tyle z klapą bagażnika okraszoną rozbudowanym systemem oświetlenia. Całość uzupełniają nowe 19-calowe felgi razem z parą podwójnych zestawów wydechów oddzielonych skromnym dyfuzorem na tyle.

Tymi właśnie słowami można opisać wariant Sonata N Line, ale jeśli chcecie przepis na opis tego, co dodaje do tej mieszanki pakiet Night Edition, to połączcie wspomniane elementy z ciemnym kolorem. Hyundai Sonata N Line Night Edition 2022 wyróżnia się na tle tradycyjnej N Line po prostu materiałami i kolorystyką, dzięki sięgnięciu w wymienionych elementach po wzmocnione włóknem węglowym elementy plastikowe, ciemny chrom oraz ciemną farbę. Wszystko to uzupełniają czerwone zaciski hamulcowe na 13,6-calowych tarczach z przodu i 12,8-calowych z tyłu.

Warto jednoczenie podkreślić, że pakiet Night Edition jest dostępny w kolorze Phantom Black lub Quartz White. W pierwszym samochód sięga matowe czarne nakładki na lusterka i nakładki na klamki, podczas gdy w drugim te elementy odpowiadają kolorowi karoserii.