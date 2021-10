Pierwszy polski samochód elektryczny. Vosco EV2 pokazał się światu, jako nowoczesna Syrena 105

Przed weekendem premierę podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 w Łodzi miała miejsce premiera Vosco EV2. Wielu z Was może widzieć w tym modelu coś, co już ujrzało światło dzienne i nic w tym dziwnego, bo ten pierwszy polski samochód elektryczny pokazał się nam już w przeszłości w formie przedprodukcyjnego wydania Vosco S106.

Dziś już jednak firma Vosco Automotive (dawniej FSO Syrena) z Kutna dopracowała pierwotny projekt i pokazała go światu, chwaląc się projektem, za który odpowiada Damian Woliński. To m.in. on był odpowiedzialny, aby tchnąć w Vosco EV2 charakter kultowej polskiej Syreny 105 i rzeczywiście stylistyczne nawiązania do niej bystroocy i obeznani z pewnością wychwycą. Nawet pomimo tego, że ten pierwszy polski samochód elektryczny został stworzony wedle prawideł nowoczesnych zasad stylistycznych.

Vosco EV2, czyli prawdziwie pierwszy polski samochód elektryczny

Jako że Vosco EV2 jest już gotowy do seryjnej produkcji i ponoć istnieje pięć jego egzemplarzy, które są w stanie jeździć, to śmiało możemy nazwać go mianem „pierwszego polskiego BEV”. Jednak ruszenie z masową produkcją wymaga od firmy wyłożenia około miliarda złotych. Przez to na ten moment cenę tego modelu trudno oszacować i wskazać, kiedy i czy w ogóle Vosco EV2 doczeka się produkcji. Do tego firma potrzebuje inwestorów i specjalistów, którzy pomogą zrealizować jej marzenie, które udziela się też nam – Polakom.

Jeśli jednak Vosco EV2 doczeka się seryjnej produkcji wyznaczonej na 10000 egzemplarzy rocznie, to na rynku będzie konkurował z m.in. Peugeotem e-208 i Oplem Corsa-e. Nie bez powodu, bo jako że mierzy 4221 mm długości, 1791 mm szerokości i 1513 mm wysokości, to podlega pod segment B z naciskiem na miejskie wojaże. Jest to spowodowane układem napędowym opartym o napędzający przednie koła silnik elektryczny o mocy 156 koni mechanicznym w trybie podstawowym i 238 KM w trybie sportowym z zachowaniem w obu przypadkach 450 Nm momentu obrotowego.

Po stronie akumulatora w grę wchodzi skromny 31,5-kWh zestaw, który zależnie od wybranego trybu (Eco, Normal, Sport) zapewni niewielki zasięg, bo do maksymalnie 290 km wedle standardu WLTP. Naładujemy go z kolei ładowarką o mocy 30 kW, zapewniającą 100% naładowania w godzinę, co przy ładowaniu akumulatora Vosco EV2 z domowego gniazdka do pełna zajmie 11 godzin.

Co ważne, Vosco EV2 bazuje na polskiej technologii oraz produktach, co obejmuje modułowe akumulatory oraz związane z nimi oprogramowanie oraz system infotainment oparty o 9-calowym ekranie na środku deski rozdzielczej. Pozostałe elementy wyposażenia w standardzie obejmą cyfrowy wyświetlacz kierowcy, centralny zamek, reflektory LED, elektryczny hamulec ręczny i szyby przednie, klimatyzację A/C, system podgrzewania szyby frontowej oraz sterowanie poziomem natężenia hamowania rekuperacyjnego.