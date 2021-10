Premiera nowego BMW Serii 2 Active Tourer. Co przyniosła druga generacja MPV premium?

BMW właśnie pochwaliło się swoim nowym nabytkiem w ofercie, który ma za zadanie stanowić alternatywę dla crossoverów i SUVów. Tak jak Mercedes nadal utrzymuje swojego minivana premium na rynku w formie Klasy B, tak też postępuje BMW, zapewniając światu drugą generację BMW Serii 2 Active Tourer. W skrócie? Zmian ewidentnie nie brakuje.

BMW Serii 2 Active Tourer z zewnątrz

Zacznijmy może od tego, że BMW Serii 2 Active Tourer drugiej dopiero generacji urosło względem poprzednika. Teraz jest o 32 mm dłuższe (sięga 4386 mm) i o 24 mm szersze (1824 mm), ale BMW pozostawiło rozstaw osi w spokoju, więc ten nadal wynosi 2670 milimetrów, choć pozycja kół wzrosła o 25 mm, przez co teraz wynosi 1586 mm z przodu i 1586 mm z tyłu. Dopełniają to ulepszone proporcje wraz z aktywną technologią aerodynamiczną, która obniżyła współczynnik oporu do 0,26 i co być może najważniejsze – wielka maskownica chłodnicy… ale w dawnym stylu „poziomych nerek”.

Z przodu ten kompaktowy, luksusowy MPV wygląda dosyć podobnie do SUVa X7, co sprawia nie tylko sama maskownica, ale też jej towarzystwo w postaci reflektorów LED, które można ulepszyć do wersji matrycowej. Na boku dostrzegamy nowe płaskie klamki drzwi i wprawdzie masywne i wysokie, ale ponoć wspomagające profil aerodynamiczny lusterka boczne. Całość uzupełniają tutaj felgi w rozmiarze od 16 do 19 cali, a jeśli idzie o tył, tam najciekawszym elementem jest rura wydechowa, która ukryła się pod zderzakiem i smuklejsze światła.

Wnętrze BMW Serii 2 Active Tourer

Producent nie miał zamiaru wychodzić przed szereg, wprowadzając swojego MPV w nową generację i tradycyjnie dla rynku samochodów w ostatnich czasach, postarał się o gruntowne przeprojektowanie oraz unowocześnienie kabiny. Tak też teraz BMW Serii 2 Active Tourer chwali się 10,25-calowym cyfrowym wyświetlaczem kierowcy i 10,7-calowym ekranem dotykowym dla systemu informacyjno-rozrywkowego z BMW iDrive 8. Zmianom uległo też ogólne wyposażenie oraz układ.

Po stronie praktycznej tylne siedzenia przesuwają się do przodu o 13 centymetrów i posiadają mechanizm składania w układzie 40:20:40, dzięki czemu pojemność bagażnika waha się od 470 do 1455 litrów. Do niego dostęp zapewnia elektroniczna klapa tylna w standardzie, który obejmuje też automatyczną dwustrefową klimatyzację, podczas gdy za dodatkową opłatą klienci mogą zdecydować się na panoramiczny szklany dach, system audio Harman Kardon oraz elektrycznie wysuwany zaczep do przyczepy.

Opcję napędowe BMW Serii 2 Active Tourer

Po stronie silników ofertę BMW Serii 2 Active Tourer otwiera wersja 218i z turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1,5 litra, wytwarzającym 136 koni mechanicznych (100 kilowatów) i 230 Nm momentu obrotowego. Tuż nad nim plasuje się 220i z tym samym trzycylindrowym silnikiem, ale już o mocy 170 KM (125 kW) i momencie 280 Nm, który obniża czas sprintu do setki z 9 do 8,1 sekundy, zwiększając prędkość maksymalną z 214 do 221 km/h.

Wchodząc wyżej, powita nas czterocylindrowy silnik o pojemności 2 litrów modelu 223i (218 KM/360 Nm), umożliwiający dobicie do 100 km/h w siedem sekund i rozpędzenie się aż do 241 km/h. Po stronie silników diesla znajdziemy 218d z czterocylindrową, 2,0-litrową jednostką o mocy 150 KM (110 kW) i momencie obrotowym rzędu 360 Nm. Tutaj mowa już o osiągach kolejno 8,8 sekundy do setki i prędkości 220 km/h.

Wszystkie cztery silniki napędzają przednie koła za pośrednictwem siedmiobiegowej, dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów i trafią do sprzedaży w Europie od lutego 2022 roku. Z czasem doczekamy się też wersji PHEV, czy wydajnego 230e xDrive.