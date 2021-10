Zwiastun Civic Si 2022. Obejrzyjcie jak Honda testuje model na torze

Honda zaczęła przed kilkunastoma dniami działać coraz intensywniej w kwestii kolejnych wersji swojego Civica nowej generacji. Ostatnio opisywaliśmy dla Was prototypy Honda Civic Type R, które pojawiły się na zdjęciach i nagraniu, a dziś mamy ciekawy zwiastun Civic Si 2022. Ten ukazuje model w pełnej krasie i choć ciągle pod kamuflażem, to przynajmniej w ruchu.

Honda pokazała szczegółowy zwiastun Civic Si 2022

Zwiastun Civic Si 2022 zdaje się mówić jasno – nowy wariant Civica wkrótce zadebiutuje. Nic w tym dziwnego, bo Honda zaprezentowała Civica 11. już generacji już w kwietniu tego roku, wprowadzając całkowicie przeprojektowany model. Ta generacja będzie ważna dla producenta, bo będzie ostatnią w Europie, oferującą wyłącznie spalinowy układ napędowy.

Jako „mniejszy brat Type R”, Civic Si 2022 pokazał się nam po raz pierwszy w tak dobrym stylu, ukazując to, jak nowy, bardziej stonowany wygląd Civica, wpisze się w agresywniejsze linie nadwozia. Na podstawie poniższego nagrania możemy wysnuć wnioski, że nie musimy się o nic bać, choć oczywiście z takim werdyktem musimy i tak czekać na premierę. Ta powinna mieć miejsce już tuż tuż, co potwierdziła Honda i plotki, wedle których Civic Si 2022 trafi do dealerów w tym miesiącu.

Krótkie nagranie, pokazujące szalejącego na torze nowego Civica Si, jak i dbających o jego stan techników, jest ewidentnie nie tylko przejawem kolejnej rundy testów, ale też przygotowania tego modelu do wyścigu w tegorocznym 25 Hours of Thunderhill.

Mamy dużo czasu i okazji, aby przyjrzeć się zarówno ukrytemu pod ciasnym kamuflażem nadwoziu, jak i masywnemu skrzydłu na tyle. Względem oryginalnego Civica wersja Si nie zmieniła się aż tak bardzo. Jasne – widzimy bardziej agresywne zderzaki (na przodzie całą robotę robi spojler w formie „dolnej wargi”), parę owalnych rur wydechowych na rogach, czy wspomniane wielkie skrzydło tylne. Na to ostatnie jednak nie liczcie w wersji produkcyjnej, bo z pewnością doczeka się znaczącego ograniczenia.

Jeśli pobawimy się w spekulantów, to pomimo braku oficjalnych informacji nawet napęd Civic Si 2022 będzie nam doskonale znany. Oczekuje się bowiem, że Si nowej generacji zachowa ten sam turbodoładowany czterocylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra, ale o nieco wyższej mocy, czyli ponad 205 KM, co zapewne dotknie też momentu obrotowego na poziomie 260 Nm.