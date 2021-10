Konkurencja dla X86 i Arm rośnie. Nowy rdzeń RISC-V od SiFive ma zachwycać

Firma SiFive ogłosiła, że właśnie opracowała wyjątkowy rdzeń RISC-V, którego porównuje do nowoczesnych rdzeni na bazie architektury x86 oraz Arm. To więc poważne i wręcz niewiarygodne osiągnięcie, które podkreśla fakt, że mowa o rdzeniach na bazie RISC-V, które ponoć mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, a w tym nawet w układach serwerowych ze 128 rdzeniami.

Lwią część informacji na ten temat czerpiemy zarówno z powściągliwych ogłoszeń samej firmy, jak i ze słów Jamesa Priora z SiFive, który rozmawiał na ten temat z serwisem The Register. Tam padły m.in. słowa, że najnowszy rdzeń RISC-V opracowany przez SiFive, który nie ma nawet nazwy, dorównuje zarówno Cortex-A78 na bazie Arm, jak i rdzeniowi w procesorach Intel Rocket Lake. Dla przypomnienia, architektura RISC-V jest całkowicie darmowa, pozwalając tak naprawdę wszystkim na stworzenie własnego procesora. Dlatego interesuje się nią Apple, Rosja, czy Huawei.

Rdzeń RISC-V P550 od SiFive

Zanim jednak przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli tytułowego rdzenia, musimy zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na inne dzieło SiFive, czyli P550 z początku bieżącego roku. Oczywiście nie bez powodu, a dlatego, że może mieć wiele wspólnego z tym rdzeniem RISC-V nowej generacji, który będzie dostępny do kupienia w formie licencji już za rok.

Wspomniany rdzeń P550 został oparty na 64-bitowej mikroarchitekturze U84 firmy z 13-stopniowym, potrójnym potokiem, dzięki czemu jest przeznaczony dla wielordzeniowych procesorów aplikacyjnych. Jest wyposażony w 64 KB podręcznej pamięci poziomu pierwszego, 256 KB pamięci L2 i 4 MB L3 współdzielonej z maksymalnie czterema rdzeniami w jednym kompleksie. Wszystko to w ramach jednostki, która mierzy 0,23 mm2 po wykorzystaniu do produkcji 7 nm procesu, który otwiera drogę do pracy z częstotliwością około 2,40 GHz.

Wedle ogłoszeń firmy na poletku wydajności P550 oferuje trzykrotny wzrost wydajności względem zajmowanej powierzchni w porównaniu do Cortex-A75 firmy Arm, a pod kątem tej surowej, jest porównywalny z wydajnością współczesnych rdzeni ARM i x86. Ważne jest też to, że firmy mogą licencjonować P550 i dodawać do nich wszelkiego rodzaju akceleratory specjalnego przeznaczenia, IP i interfejsy wejść/wyjść, aby uzyskać unikalne połączenie, które zaspokoi ich potrzeby.

Rdzeń RISC-V nowej generacji od SiFive

Jak zauważył serwis Tom’s Hardware, wspomniany w tytule rdzeń nowej generacji SiFive wydaje się być oparty na bardzo podobnej mikroarchitekturze co P550. Jednak nowość będzie bazować nie na potrójnym, a poczwórnym potoku – to zapewni wyższą wydajnością na zegar. Do tego dojdzie okazalszy pokład pamięci podręcznej i do 16 rdzeni w jednym kompleksie.

Nie bez powodu SiFive twierdzi, że rdzeń nowej generacji może zaoferować o 50% wyższą wydajność w porównaniu z P550 i pozwalać na opracowanie procesorów z aż 128 rdzeniami.