Przyszłość procesorów Ryzen. 2022 rok ubiegnie pod trzema rodzinami CPU AMD

Najnowsze wycieki na temat planów AMD co do procesorów nowej generacji, skupiają się przede wszystkim na ujawnianiu tego, co do zaoferowania będą miały układy Ryzen w ramach aż trzech rodzin. Właśnie tak – przyszłość procesorów Ryzen w następnym roku będzie dotyczyć CPU w rodzinie Ryzen 5000, jak i Ryzen 6000 oraz Ryzen 7000. Szykujcie się tym samym na mały informacyjny Armagedon.

AMD Ryzen 7000, czyli debiut nowej architektury Zen 4

Zacznijmy może od tego, na co poczekamy najdłużej, bo ponoć do ostatnich miesięcy 2022 roku. Wtedy też zadebiutować ma rodzina Ryzen 7000 zarówno w wersji desktopowej, jak i laptopowej na bazie nowej architektury Zen 4, która zapewni wsparcie DDR5, a do działania będzie wymagać nowych płyt głównych z gniazdem LGA1718 (AM5). Przynajmniej jeśli idzie o warianty do komputerów osobistych, o których więcej przeczytacie tutaj.

zen4 16c notebook — niceming (@NNNiceMing) October 17, 2021

Dziś bowiem skupimy się na mobilnym sektorze Ryzen 7000, obejmującym układy Raphael i Phoenix. Te według @NNNiceMing i @greymon55 z Twittera, którzy zasłużyli sobie na chwilę uwagi przez precyzyjne wycieki z przeszłości, mogą zapewnić światu nawet 16-rdzeniowe modele. Wygląda więc na to, że podczas gdy procesory Phoenix będą przeznaczone do laptopów podstawowych i tych z wyższej półki, te z rodziny Raphael trafią do tych najwydajniejszych modeli.

Jeśli kojarzycie już plan Intela z procesorami mobilnymi Alder Lake-S, zapewniającymi 16 rdzeni przy TDP rzędu 45-55W, to z pewnością rozumiecie już podejście AMD, sprowadzające się do kontrofensywy. Firma ma zamiar wykorzystać teoretycznie desktopowe procesory typu APU Raphael-H do laptopów, co potwierdza również obecność wydajnego iGPU na bazie RDNA2.

AMD Barcelo, czyli odświeżenie Cezanne przystanie przy rodzinie Ryzen 5000 i bardzo dobrze

Wedle profilu ExecutableFix na Twitterze AMD szykuje się do premiery dwóch nowych układów z myślą o laptopach o niskiej wydajności, bo z TDP do 15 W. Mowa o Ryzen 7 5825U oraz Ryzen 5 Pro 5675U, które wykorzystają architekturę Zen 3 oraz 7-nm proces technologiczny, przystając przy iGPU na bazie architektury Vega, pamięci DDR4 i PCIe 3.0. Szczerze? To wręcz miód na nasze uszy.

Powodem ku temu jest wątpliwa decyzja AMD co do pomieszania w ramach rodziny Ryzen 5000 zarówno procesorów Lucienne na bazie Zen 2 oraz Cezanne opartych o Zen 3. W ramach Ryzen 6000 zostanie to uniknięte, a swój błąd AMD naprawi poprzez rodzinę Barcelo, która pozostanie w serii 5000, oferując na papierze dokładnie to samo, co rodzina Lucienne.

Wyciek Ryzen 7 6800H lub Ryzen 9 6900HS/HX

Zbiorek informacji kończymy nadchodzącymi procesorami Ryzen 6000 typu APU o nazwie kodowej „Rembrandt”, które mają zadebiutować za trzy miesiące. Te ponownie trafiły w blask reflektorów po tym, jak w bazie danych UserBenchmark pojawił się pierwszy przedstawiciel tej rodziny pod numerem OPN 100-000000518-41_N. Swój debiut zaliczył na platformie testowej Xenomorph firmy Corsair z gniazdem FP7, którą wyposażono w pamięci DDR5 i która wspierała PCIe 4.0.

Te szczegóły jasno wskazują, że w grę wchodzi właśnie APU nowej generacji AMD, które połączy architekturę Zen 3+ z 6 nm procesem technologicznym. Specyfikacja obejmuje osiem rdzeni i 16 wątków o taktowaniu 3,9/4,1 GHz, jak również nieznany zintegrowany procesor graficzny na bazie RDNA2, który w teście miał dostęp do 512 MB pamięci. Innymi słowy, wyciek dotyczy najpewniej APU Ryzen 7 6800H lub Ryzen 9 6900HS/HX.

Rodzaj testu Testowane APU

1CFA 0004 GeForce MX350 Iris Xe DG1 Lighting 29.5 FPS 24.8 FPS 23.6 FPS Reflection 131 FPS 26.6 FPS 27.2 FPS MRender 9.7 FPS 17.3 FPS 29.2 FPS Gravity 33.7 FPS 24.2 FPS 31.6 FPS

Po stronie wyników wydajności procesor centralny tego APU okazał się słabszy od Ryzena 7 5800H (111 vs 132 punktów w teście jednowątkowym i 740 vs 875 w wielordzeniowym), co nie jest niczym dziwnym, jako że w grę wchodzi próbka inżynieryjna. Po stronie graficznej testowane APU okazało się jednak wyjątkowo wydajne, bo choć wynik w MRender jest bardzo niski, to w teście Lightning, Reflection i Gravity znacząco (w niektórych przypadkach nawet druzgocąco) przewyższa zarówno iGPU Iris Xe DG1 Intela, jak i zeszłoroczne GeForce MX350 do laptopów.