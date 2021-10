Cena DDR5. MSI podało swoje oczekiwania i różnice względem DDR4

Nowości kosztują i to zwłaszcza na rynku technologii. Wiemy to od dawna i odczuwamy to na własnej skórze przy premierze wszystkiego, co nowe – od komponentów PC po peryferia, a nawet na przewodach kończąc. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, które jednak, na całe szczęście z czasem tracą na znaczeniu, doprowadzając do obniżenia cen, co z pewnością spotka też nowy standard pamięci operacyjnej. Początkowo jednak cena DDR5 będzie znacznie okazalsza względem DDR4, o czym poinformowała firma MSI.

MSI podało, jak wysoka będzie na początku cena DDR5 i jak długo tak wysokie ceny będą się utrzymywać

„Początkowo” oznacza już listopad bieżącego roku. Wtedy pamięci DDR5 zaczną szturmem podbijać rynek po premierze procesorów Alder Lake-S oraz związanych z nimi płyt z chipsetem Z690. Będą to pierwsze konsumenckie platformy wspierające nowy standard, ale jednocześnie nie porzucą tego starego. Dlatego właśnie firmy przygotowują dwie wersje płyt głównych – z myślą o DDR4 oraz DDR5. MSI jest jedną z nich i choć sama nie zajmuje się produkcją modułów pamięci DDR, to i tak ma bezpośrednio dostęp do informacji, więc firmie zdecydowanie możemy w tej kwestii zaufać.

Czy tego chcecie, czy nie, już za rok zarówno Intel, jak i AMD zmusi nas do nowego standardu zarówno przy Core 13. generacji, jak i Ryzenach na bazie architektury Zen 4. Nie ma się jednak czego bać, o czym przekonywaliśmy Was w naszym kompendium wiedzy, w którym porównywaliśmy pamięci DDR4 z DDR5… no, może nie do końca, bo obawiać można się kosztów. Na ten sam poziom stosunku pojemności w GB do ceny na pewno nie ma co liczyć, czego przykładem była przedsprzedaż 2×16 GB DDR5 od Teamgroup na Amazonie z czerwca, która wymagała wyłożenia 310,99 dolarów, czyli prawie drwa razy więcej od tego, ile zapłacimy za 32 GB DDR4 w obecnych czasach.

Jednak MSI sugeruje, że ceny w rzeczywistości będą niższe, choć i tak dla wielu zapewne pozostaną nie do przyjęcia. Wedle Sary Lin (via Overclock3D) pracowniczki firmy, po premierze moduły mają być od 50 do 60% droższe względem DDR4, co stanowi rekord na tle przeszłości, bo przy przejściu z DDR3 na DDR4 ceny były wyższe o 30-40%. Warto więc czekać, bo ten stan rzeczy ma ulegać zmianie powoli, ale sukcesywnie. Wedle szacunków, do końca 2023 roku ceny DDR5 będą już odpowiadać cenom DDR4.

Powodów będzie ku temu kilka, ale wśród nich dwa są szczególne istotne. Po pierwsze, „nowość” z czasem stanie się już czymś powszechnym i dobrze znanym. Po drugie, razem z rozpowszechnianiem się DDR5 i wpływaniem ich do sklepów oraz magazynów, wzrośnie ich dostępność, co zwiększy konkurencję i tym samym rozpocznie walkę na poletku cenowym. Warto więc poczekać, jeśli akurat nie spieszy się wam z przejściem na nowe platformy. Zwłaszcza że z miesiąca na miesiąc firmy będą ujawniać coraz to nowsze i wydajniejsze moduły, dopracowując swoją ofertę.