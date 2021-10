Wydajność Ryzenów na Windows 11. Znamy skutki najnowszych aktualizacji

Windows 11 jest z nami od niespełna trzech tygodni i tyle dokładnie zajęło głównym zainteresowanym, czyli AMD i Microsoftowi, naprawienie tego, aby wydajność Ryzenów na Windows 11 prezentowała sobą odpowiedni poziom, czyli ten, do którego przyzwyczaił nas Windows 10. Czy to się udało?

Co obniżało wydajność Ryzenów na Windows 11?

O tych problemach pisaliśmy już wcześniej, ale dla przypomnienia, tuż po premierze nowej wersji systemu wyszło na jaw, że procesory AMD Ryzen borykają się ze spadkiem wydajności do nawet 15% w połączeniu z systemem Windows 11. Nie wszyscy odczuwali tak drastyczne spadki, ale i tak były to problemy, które należało rozwiązać priorytetowo. Firmy Microsoft i AMD w tym celu zakasały rękawy, biorąc na celownik zarówno pamięć podręczną poziomu trzeciego, jak i funkcję CPPC2.

W pierwszym przypadku problematyczne były opóźnienia, a w drugim podsystem wybierania „preferowanych rdzeni”, który sprawia, że dwa te „najlepsze”, mogące utrzymać najwyższe częstotliwości, są traktowane priorytetowo w systemie operacyjnym. Rozwiązanie miało być proste – najpierw Microsoft za pośrednictwem Windows Update miał uwolnić pamięć L3 od problemów, a następnie AMD zapewnić światu sterownik dla chipsetu, który rozwiąże problem związany z wybieraniem rdzeni.

Problem rozwiązany – można się rozejść?

Zgodnie z zapowiedzią Microsoft i AMD wydali w czwartek aktualizacje oprogramowania, które naprawiają dwa problemy z wydajnością dotyczące procesorów AMD Ryzen w systemie Windows 11. W ramach Windows Update można już pobrać poprawkę KB5006746 (wtedy Windows 11 przyjmuje wersje kompilacji 22000.282), a ręcznie trzeba zadbać o aktualizacje chipsetu. Oba znajdziecie poniżej:

Zrzut ekranu użytkownika Raiden85

Czytelnicy serwisu TechPowerUp sprawdzili to i potwierdzili, że problemy z opóźnieniem po aktualizacji Windowsa stają się przeszłością. Podczas gdy stare wersje Windowsa 11 powodowały spadek wydajności L3 do ~400 GB/s, teraz ta najnowsza sprawia, że powraca ona do transferu ~1000 GB/s.