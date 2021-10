Oppo idzie w ślady Google i tworzy własny chipset

Wczoraj Google w końcu zaprezentowało swoje smartfony Pixel 6 napędzane przez niestandardowy chipset Tensor. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że podobną drogą idzie również Oppo, tworząc swój własny SoC do przyszłych flagowców.

Obecnie Oppo, jak zresztą większość producentów smartfonów, korzysta z procesorów Qualcomm i MediaTek. Jednak coraz więcej firm dąży do niezależności w tej kwestii, a najnowszym przykładem jest właśnie zaprezentowany wczoraj Pixel 6 z Google Tensor. Oppo również ma takie plany, o których wspominano już na początku roku. Dzięki temu Oppo zyskałoby większą kontrolę nad łańcuchem dostaw, a to z kolei pomogłoby przeciwdziałać skutkom trwających nadal niedoborów półprzewodników.

Czytaj też: 120 Hz, 108 Mpix i szybkie ładowanie, czyli wszystko o serii Redmi Note 11

Oppo opracowuje własne SoC do smartfonów – zostaną wprowadzone na rynek do 2024 roku

Według Nikkei Asia prace nad opracowywaniem chipów już ruszyły. Do ich stworzenia ma zostać wykorzystany proces produkcyjny 3nm oferowanego przez TSMC. Niestandardowe SoC mają w przyszłości trafić do flagowców producenta, a przynajmniej tak podaje źródło. Możliwe więc, że słabsze modele nadal będą korzystać z procesorów innych firm.

Czytaj też: Już niedługo ruszy beta MIUI 13. Nakładka przyniesie sporo zmian

Chipset Oppo ma, wedle planów, zostać wprowadzony na rynek do 2024 roku. Jest jednak zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy firmie się to uda. Jest to bowiem bardzo żmudny i trudny proces. Przy okazji warto wspomnieć, że wraz z SoC, Oppo opracowuje także niestandardowe algorytmy AI do swoich aparatów w smartfonach.