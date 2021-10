Kontroler dysków nowej generacji ujawniony. Oto Phison E26 do SSD na PCIe 5.0

W ostatnich dniach wystąpiło niemałe poruszenie na poletku dysków nowej generacji. Najpierw Kioxia pokazała publicznie wydajność swojego prototypu, a dziś jeden z największych producentów ujawnił kontroler do SSD na PCIe 5.0. Mowa o firmie Phison i jej kontrolerze E26, który choć pierwszym zdecydowanie nie jest, stanowi kolejny element układanki dyskowej rewolucji.

Wydajność i dostępność dysków SSD na PCIe 5.0

To zresztą zadziwiające, że podczas gdy dyski SSD na PCIe 4.0 jeszcze nie do końca zagościły na rynku konsumenckim, trafiając tylko do nielicznych zestawów komputerowych czy konsol (PlayStation 5), to firmy już szykują ich następców. Jednak obecnie nie na rynek konsumencki, a ten profesjonalny. Z myślą o tym rynku powstał zresztą omawiany poniżej Phison E26.

Innymi słowy, jeśli zastanawialiście się może ostatnio nad zakupem dysku SSD na PCIe 4.0, to nie mam zamiaru Was zniechęcać. W rzeczywistości bowiem na kolejny krok na rynku konsumenckich SSDków trochę przyjdzie nam poczekać. Jak długo? Tego nie wiemy. Jednak patrząc na to, że już wkrótce Intel zapewni wsparcie dla PCIe 5.0, a AMD dokona tego najpewniej pod koniec 2022 roku, to pierwszych modeli powinniśmy się spodziewać właśnie na przełomie 2022 i 2023 roku.

Czekać na nie ewidentnie warto, bo prototyp SSD na PCIe 5.0 w wykonaniu Kioxia pokazał niedawno potencjał, który drzemie w tych dyskach nowej generacji. Powyżej możecie zobaczyć zdjęcie z prezentacji, które wskazuje, że już teraz dyski na PCIe 5.0 oferują ogromną wydajność. Mowa o sekwencyjnym odczycie i zapisie kolejno 14000 MB/s i 7000 MB/s. Wiemy też, że te dyski będą też o 50-79% szybsze w operacjach losowych, a ich reakcja spadnie o 77%, jeśli idzie o opóźnienie odczytu i o 50% w kwestii opóźnienia zapisu.

Phison E26, czyli kontroler dysków SSD nowej generacji na PCIe 5.0

Na temat E26 wiemy praktycznie wszystko to, co najważniejsze. Pewne jest, że ten kontroler będzie zapewniał transmisję danych rzędu 32 GT/s na każdą linię PCIe 5.0. Mowa więc o dwukrotnym wzroście względem możliwości PCIe 4.0 i czterokrotnym względem PCIe 3.0, jeśli idzie o czystą prędkość przesyłania danych. To robi różnice. Jak wielką? To mogliście podejrzeć wyżej.

Pierwsze dyski SSD oparte na kontrolerach Phison z serii E26 pojawią się w drugiej połowie 2022 roku i będą przeznaczone do sektora profesjonalnego. Teraz firma planuje rozesłać je swoim klientom, którzy powinni docenić porzucenie niektórych licencjonowanych bloków. To najpewniej obniży finalną cenę kontrolerów. Phison jednak nadal ma sporo pracy do zrobienia, bo teraz inżynierowie firmy muszą opracować firmware dla E26, który obecnie istnieje w formie układu FPGA.

Ich produkcja będzie przebiegać z wykorzystaniem 12 nm procesu technologicznego, dającego życie rdzeniom Arm Cortex-R5, którym będą towarzyszyć akceleratory specjalnego przeznaczenia należące do pakietu CoXProcessor 2.0. Kontroler obok funkcji klasy korporacyjnej, będzie obsługiwał wszystkie nowoczesne i nadchodzące typy pamięci NAND 3D z interfejsami ONFI 5.x i Toggle 5.x przy prędkości transferu danych do 2400 MT/s.