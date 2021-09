Na świecie brakuje półprzewodników, a ich produkcja zwolniła. Co tym razem zawiodło?

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, jak to wkrótce kupno sprzętu komputerowego może być wyzwaniem. Wszystko sprowadza się do kolejnego problemu Chin, związanego z przerwami w dostawach prądu w kilku prowincjach. Pierwotnie raporty wskazywały na to, że dotknięte są tym głównie firmy produkujące m.in. składowe komponenty do urządzeń elektronicznych. Dziś jednak okazało się, że oberwało się nawet producentom związanym z układami krzemowymi, co wręcz przeraża patrząc na fakt, że od wielu miesięcy na rynku brakuje półprzewodników.

Energetyczny problem Chin, czyli walka z emisjami za wszelką cenę

Dla przypomnienia, po raz pierwszy o sytuacji w Chinach poinformowały raporty z ApNews i Reuters. Te wskazywały, że kilka tamtejszych prowincji zmaga się obecnie z przerwami w dostawach prądu przez dążenie do rządowych celów w zakresie emisji dwutlenku węgla. Niższe zużycie energii w zakładach produkcyjnych przekłada się na to bezpośrednio, bo dzięki temu elektrownie mogą działać na niższych obrotach. Z drugiej jednak strony niektóre firmy utrzymują produkcję, wykorzystując generatory spalinowe.

W trzech prowincjach dotkniętych decyzją kraju o ograniczeniu zużycia energii i emisji CO 2 działają setki firm, których operacyjność z dnia na dzień stała się niższa. Trudno więc na ten moment określić wpływ, jaki będzie to mieć na cały rynek. Pewne jest jednak, że firmy jakoś się do tego dostosują, wprowadzając czy to nocne zmiany w dni o ograniczonej dostępności prądu czy zwiększając produkcję w innych regionach.

Producenci chipów zostali potraktowani łagodniej… ale najwyraźniej nie wszyscy, co tylko pogłębi problem tego, że na rynku brakuje półprzewodników

Jak informuje Tom’s Hardware, ograniczony dostęp do energii elektrycznej bezpośrednio dotknął firmy ASE Technology i GlobalWafers (via ComputerBase), a tak się składa, że są one związane z produkcją układów krzemowych. Nie są to może giganci pokroju Samsunga, czy TSMC, ale i tak stanowią ważny element łańcucha dostaw, odpowiadając za dostawy ogromnej liczby zamówień, których opóźnienie bezpośrednio wpłynie na działalność innych firm.

Na całe szczęście władze lokalne w chińskich prowincjach Jiangsu, Zhejiang i Guangdong nie odcinają dostaw energii elektrycznej do fabryk pokroju firmy TSMC, czy UMC. Nie bez powodu, bo te firmy mają ciągłe cykle produkcyjne i nie mogą ich zatrzymać, a następnie wznowić bez konsekwencji. Dlatego też te problemy na razie nie będą miały bezpośrednio wpływu na produkcję chipów w Chinach, jako takich.

Jednak nie wiadomo, w jakim stopniu tę dwójkę spowolnią problemy GlobalWafers i innych firm w regionie. Pewne jest jednak, że prowincje Jiangsu, Zhejiang i Guangdong to centra produkcyjne, które mają własne łańcuchy dostaw, więc jeśli niektóre firmy przestaną działać, inne również ucierpią. Widać to zwłaszcza po ASE Technology, który odpowiada za obsługę praktycznie każdej firmy z własnymi projektami układów (np. AMD) i który poinformował, że jego zakład produkcyjny w Kunshan nie będzie mógł działać do 30 września z powodu ograniczeń, jak donosi DigiTimes.