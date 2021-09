Wkrótce kupno sprzętu komputerowego może być wyzwaniem. Oto kolejny problem Chin

Sieć obiegły nowe informacje prosto z frontu, gdzie walczy się o wysoką podaż i tym samym niższe ceny całej masy elektroniki. Dziś bowiem żyjemy w czasach, w których na rynku technologicznym brakuje praktycznie wszystkiego, a to objawia się niższą dostępnością produktów w sklepach, więc i wyższymi cenami. To najwyraźniej nie ulegnie zbyt szybko zmianie, bo teraz Chiny dręczą niedobory prądu, a sytuacje w tym kraju, który jest istną kolebką światowej produkcji, odbijają się zawsze na wszystkich państwach.

Związane z emisjami i podwyżkami cen przerwy w dostawach prądu zmusiły wiele firm do zaprzestania produkcji

Jak czytamy w serwisie ApNews i Reuters, Chiny zmagają się obecnie z przerwami w dostawach prądu w różnych częściach kraju. Są one spowodowane ogólnym niedoborem energii, ponieważ Chiny starają się zrównoważyć zanieczyszczenie środowiska i nakłady produkcyjne, jednocześnie starając się, aby obywatele nie odczuli aż tak tych tymczasowych niedoborów. W tym dążeniu do spełnienia rządowych celów, dotyczących zużycia energii, fabryki w co najmniej pięciu chińskich prowincjach zawiesiły produkcję

To z kolei doprowadzi do opóźnień w wysyłce każdej części lub komponentu, który wytwarzają, co potencjalnie zagraża całemu rynkowi m.in. technologii, jako że to, co trzymamy w rękach, kieszeniach i na biurkach, jest owocem prac ogromnej liczby producentów. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich fabryk, a zawieszenie produkcji jest tymczasowe i jego skutki mogą zostać szybko zrównane, ale każdy dzień obsuwy w dostawach może potęgować się na kolejnych etapach. Tak też producent A, który nie dostał na czas pewnego komponentu i który musi dostarczyć coś producentowi B, oddziałuje pośrednio na producentów C, D, E i tak dalej.

Wedle raportu ApNews problem dotknął m.in. dostawców amerykańskiego giganta, czyli Apple, a nawet Tesli. Z kolei same firmy, które zawiesiły produkcję, spodziewają się powrotu do produkcji dawnych wolumenów na początku przyszłego miesiąca, ale tutaj może przeszkodzić trwające pierwszy tydzień października święto narodowe w Chinach. Co ciekawe, ponoć tajwańskie firmy nie ucierpiały zbytnio na tych nowych problemach.

Przyszłość maluje się w złych barwach. Na poprawy sytuacji na rynku nie powinniście liczyć

Te problemy z dostawami prądu są tylko wierzchołkiem góry lodowej, która zaczyna wyłaniać się z gęstej mgły. W przyszłości bowiem październik upłynie w Chinach pod znakiem konferencji środowiskowej ONZ, a w lutym przyszłego roku będą miały miejsce Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Gdyby tego było mało, rosnące ceny węgla i gazu powodują również braki w dostawach energii.

Wszystko przez to, że związane z nią przedsiębiorstwa w Chinach nie mogą obciążać konsumentów kwotą wyższą niż tą, którą wcześniej określiły i nie mogą przez to podnosić cen. Pozostanie przy dotychczasowej produkcji energii odbiłoby się na ich kieszeniach, więc zmniejszanie jej i doprowadzanie do niedoborów, jest ich wyjściem z problematycznej sytuacji.