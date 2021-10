Sharp IFA Experience 2021. Sharp pokazał nam całą gamę nowych produktów

W 2021 roku targi IFA się nie odbyły, ale Sharp zorganizował nam swoje stoisko w… Gdańsku. Tam mogliśmy zobaczyć ogrom nowych produktów. Telewizorów, sprzętu grającego, oczyszczaczy i odświeżaczy powietrza oraz RTV.

Nie pojechaliśmy na targi IFA, wiec targi IFA przyjechały do nas

W tym roku berlińskie targi IFA z przyczyn wiadomych zostały odwołane i kolejna edycja jest planowana na wrzesień 2022 roku. Sharp postanowił jednak zorganizować własną wystawę w ramach IFA, ale w Gdańsku. Firmie udało się nawet uzyskać pozwolenie organizatorów targów na wykorzystanie logo IFA. Dzięki temu chociaż przez chwilę mogliśmy poczuć targową atmosferę.

Pokazanych produktów było bardzo dużo i nie do końca wiem od czego zacząć… Więc może na początek weźmy na tapetę największe produkty, czyli telewizory.

Telewizory Sharp 4K z Android TV oraz technologią Quantum Dot. Tutaj też priorytetem jest dźwięk

Technologia Quantum Dot po raz pierwszy trafia do telewizorów Sharp w Europie. Telewizory serii EQ3 oraz EQ4, podobnie jak w przypadku konkurencji, mocno stawiają na dźwięk. Ale już w przeciwieństwie do konkurencji, Sharp stawia na dźwięk 2.0, a nie 2.1. Rozumiem w pełni argumenty firmy. Dźwięk w układzie 2.0 jest bardziej dynamiczny, a w przypadku relatywnie niskiej mocy potrafi w praktyce wypadać lepiej, niż 2.1 z dedykowanym subwooferem.





Nowe głośniki (środek) vs stare

W celu poprawy jakości brzemienia Sharp zastosował większe głośniki o mocy 24 W. Cały układ grający ma większą kubaturę. Jak zapewnia producent, jest on największych spośród tych, jakie spotkamy na rynku. Dodatkowo ważne jest ułożenie głośników. Niskotonowy jest skierowany w dół, a wysokotonowy w kierunku odbiorcy.

Co znajdziemy w nowych telewizorach EQ? Poza technologią Quantum Dot znajdziemy tu wsparcie dla HDR10, HLG oraz Dolby Vision 12-bitowym odwzorowaniem kolorów. Ekrany mają deklarowaną jasność 400 nitów, a technologia AQUOS Motion dba o zapewnienie płynności obrazu, bez zniekształceń. Ważnym elementem jest też czujnik oświetlenia znajdujący się na przednim panelu.

Dzięki wyposażeniu w Android TV, opartego na Androidzie 11, telewizory obsługują strumieniowanie gier w ramach Google Stadia w rozdzielczości 4K HDR. Do grania w gry przydadzą się też porty HDMI 2.1 z obsługą ALLM oraz VRR. Sharp dodać dostęp do Google Stadia na zasadach promocji przy zakupie, ale na razie jest to dopiero etap planowania.

Do telewizorów dodawane są dwa piloty. Sharp nie mógł się zdecydować, który będzie lepszy, więc dostajemy pilot klasyczny oraz bardziej smart, łączony dodatkowo przez Bluetooth.

Modele Sharp EQ3 oraz EQ4 mają aluminiowe obudowy i różnią się od siebie kolorem oraz kształtem grilla głośników.

Telewizory trafią do sprzedaży w IV kwartale 2021 roku oraz I kwartale 2022 roku w cenie:

Sharp 50EQ3 Black 50″ – 3 199 zł,

Sharp 50EQ4 Silver 50″ – 3 399 zł,

Sharp 50EQ3 Black 55″ – 3 599 zł,

Sharp 50EQ4 Silver 55″ – 3 799 zł,

Sharp 50EQ3 Black 65″ – 4 799 zł,

Sharp 50EQ4 Silver 65″ – 4 999 zł,

Sharp 50EQ3 Black 75″ – 6 799 zł,

Sharp 50EQ4 Silver 75″ – 6999 zł.

Czytaj też: [Konkurs] Oddamy Wam OPPO Reno6 5G. Wystarczy go przetestować

Mikrowieże i… radia zawsze żywe. Czyli sprzęt audio Sharp

Cyfryzacja idzie do przodu. Elektronika się zmienia, oferuje nowe możliwości, ale… mikrowieże i radia FM są nadal w cenie. Choć oczywiście tutaj też mamy nowości. W postaci choćby portów USB, obsługi radia DAB lub radia internetowego.

Sharp Tokio i Osaka

Zacznijmy od urządzeń najmniejszych i najprostszych, czyli radioodbiorników DAB Tokio oraz Osaka. Są to w sumie cztery modele przenośne, radio domowe, mikrowieża Hi-Fi oraz urządzenie typu all-in-one. Seria Tokio wyróżnia się retro-stylistyką oraz jest znacznie prostsza. Z kolei Osaka to nowoczesność oraz mobilność. Wszystkie modele mają wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Kolorowe ekrany, technologia BestTune łącząca stacje DAB oraz FM na jednej liście za pomocą algorytmu oraz Slideshow. Czyli wyświetlanie na ekranie m.in. okładek albumów, pogody, czy wiadomości.

Sharp XL-B615I, czyli radio… z telefonu?

Sharp nazywa model XL-B615I mikrosystemem nagłośnieniowym, który oferuje odtwarzanie radia po sieci Wi-Fi. Wystarczy go sparować z siecią i podpiąć smartfon, za pomocą którego można (ale nie trzeba) korzystać z dostępnych funkcji. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do ponad 30 000 stacji radia internetowego z całego świata.

Oprócz tego do dyspozycji mamy odtwarzacz CD, wejście AUX, USB, obsługę serwisów Spotify, Amazon Music oraz Deezer.

Sharp CP-SS30 to coś dla mnie!

Nie ukrywam, że głośniki CP-SS30 spodobały mi się najbardziej. To 2-drożne, aktywne głośniki o mocy 2x30W i jak zapewnia Sharp, oferują studyjną jakość dźwięku. To podstawkowe głośniki, które można wykorzystać przy komputerze, albo też podłączyć go do sprzętu grającego, np. gramofonu.

Dostępne jest połączenie kablowe (AUX), jak i bezprzewodowe (Bluetooth), znalazło się też miejsce dla portu USB.

Głośniki imprezowy Sharp PS-949

Kategoria sprzętu, która mam wrażenie zdobywa coraz większą popularność. Jej flagowym przedstawicielem będzie model Sharp PS-949, który trafi do sprzedaży w I kwartale 2022 roku. Oferuje moc 200W, ma litowo-jonowy akumulator pozwalający na 13 godzin pracy oraz opcję zasilania sieciowego. Źródło dźwięku można podłączyć przewodowo lub bezprzewodowo, a w górnej części głośnika znalazło się mocowanie dla smartfonu lub tabletu. Do tego mamy dwa wejścia mikrofonowe/gitarowe, więc w grę w chodzi karaoke oraz mamy do dyspozycji sześć popularnych efektów dźwiękowych. Na czele z Airhornem i Laserami.

Ceny sprzętu audio oraz daty premier

Radioodbiorniki Tokio i Osaka zadebiutują w I połowie 2022 roku w cenie:

Tokyo PortableDR-P420 199 zł,

Tokyo MonoDR-430 299 zł,

Tokyo All-in-OneXL-B720D 699 zł,

Tokyo MicroXL-B520D 599 zł,

Osaka Pocket DR-P520 349 zł,

Osaka Mono DR-P530 399 zł,

Osaka Stereo DR-P540 499 zł.

Mikrosystem XL-B615I trafi na rynek w I kwartale 2022 roku w cenie 899 zł. SharpCP-SS30 to z kolei IV kwartał 2021 roku w cenie 549, a głośnik PS-949 to I kwartał 2022 roku w cenie 1 199 zł.

Czytaj też: Huawei potrafi robić słuchawki. Dlaczego warto postawić na serię FreeBuds?

Klimatyzacja, oczyszczacze powietrza oraz ultradźwiękowy aromatyzer

Oczyszczacze powietrza

Spośród ogromnej liczy oczyszczaczy powietrza nowością były najwyższe modele UA-KIN40 i UA-KIN50 wykorzystują ulepszoną technologię klastrów plazmowych PCI25000 oraz trzystopniowy system filtracji. Sharp zapewnia, że usuwa on do 99% bakterii, alergenów, pleśni i wirusów z powietrza. A przy tym reguluje wilgotność powietrza. W Polsce pojawi się też przenośny i tańszy model UA-PN1, wyposażony w technologię PCI7000.

Urządzenia trafią do Polski w IV kwartale 2021 roku w cenach: UA-KIN40 2599 zł, UA-KIN50 3099 zł, UA-PN 1 649 zł. A tak prezentują się ich możliwości.



Krakowskie powietrze (z lewej) zostało wciągnięte przez oczyszczacz ze szczelnie zamkniętego pojemnika w ciągu 15 sekund

Osuszacze powietrza, mikrofalówki, przenośne klimatyzatory

W tych kategoriach mamy prawdziwy natłok nowości, ale pozwolicie, że nie będziemy ich zbyt mocno roztrząsać. Wydajność klimatyzatorów będzie sięgać 12 000 BTU oraz będą sprzedawane ze specjalnymi nakładkami na okna. Osuszacze zaoferują zbiorniki o pojemności 16 oraz 20l, z kolei mikrofalówki zaoferują więcej przestrzeni we wnętrzu oraz bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła.

Reklama

Ultradźwiękowy aromatyzer DF-A1E-W

Aromatyzer Sharp DF-A1E-W to przepiękne urządzenie. Jest bardzo proste. Wlewamy do niego aromat, który jest wydmuchiwany otworem na górze obudowy. Cały bajer opiera się na podświetleniu LED, regulowanym w 3-stopniowej skali. Po włączeniu go całość wygląda, jakby z wylotu powietrza unosił się płomień, którego rozmiary zmieniają się wraz ze zmianą siły podświetlenia.

Urządzenie trafi do sprzedaży w grudniu 2021 roku w cenie 219 zł, a ja już wiem, że na pewno je kupię. To jeden z najładniejszych gadżetów jakie widziałem od dawna.