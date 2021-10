Lotniskowce za grosze. Dlaczego sprzedano dwa lotniskowce USA za mniej niż złotówkę?

Jak donosi USA Today, Amerykańska Marynarka Wojenna właśnie sprzedała swoje dwa lotniskowce za grosze. Nie mowa tutaj jednak o „groszach” w ujęciu ogromnych budżetów, które idą na sektor wojskowy, a po prostu o groszach, bo łączna cena wyniosła w przeliczeniu około 80 groszy.

Właśnie sprzedano dwa lotniskowce USA za dwa centy

Amerykańska marynarka sfinalizowała właśnie sprzedaż USS Kitty Hawk i USS John F. Kennedy firmie International Shipbreaking Limited (ISL) z siedzibą w Brownsville w Teksasie. Nie bez powodu, bo ta dokładnie firma zajmuje się złomowaniem statków wszelakiej maści i okazała się najwyraźniej najbardziej godna tego pozornie intratnego kontraktu.

USS John F. Kennedy

Nie bez powodu na całym świecie złomowanie i recykling statków to ogromny i wyspecjalizowany przemysł. Wprawdzie są one doskonałym źródłem surowców, które można poddawać recyklingowi, ale ich rozbicie na kawałki nie jest takie łatwe ze względu na ich rozmiar i skomplikowaną budowę. Sprawę utrudnia też fakt, że niektóre statki składają się z niebezpiecznych związków – rtęci, azbestu czy materiałów radioaktywnych.

Cały proces zezłomowania wycofanego z eksploatacji statku wymaga w pierwszym kroku przetransportowania go z portu do zakładu, co samo w sobie jest procesem czasochłonnym i zasobożernym. To jednak tylko początek ogromnego nakładu prac, które trzeba wykonać i dlatego zlecenia na rozbiórkę statków zawsze są powiązane z ogromnymi kwotami. Dlaczego jednak w takim razie sprzedano dwa lotniskowce USA za centy?

USS Kitty Hawk

Odpowiedź na to jest prosta. Marynarka po prostu uznała, że zysk ze sprzedaży uzyskanych surowców po rozbiórce obu tych lotniskowców będzie na tyle wysoki, że nie musi płacić firmie za wykonanie tego procesu. Najwyraźniej taki układ jest opłacalny dla obu stron, bo firma zarobi, a marynarka pozbędzie się odpowiedzialności za oba gigantyczne lotniskowce. Te wkrótce rozpoczną swoją podróż do zakładu, która potrwa 10-18 tygodni, a na miejscu zapewne odbędzie się ceremonia dla tych, którzy po raz ostatni będą chcieli spojrzeć na te lotniskowce. Wizyta na pokładzie będzie jednak zabroniona.