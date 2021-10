Tajwańscy Iron Mani, czyli egzoszkielety dla żołnierzy Republiki Chińskiej

Republika Chińska pochwaliła się właśnie owocem swojego programu Ironman, mającego na celu zapewnienie tajwańskim żołnierzom egzoszkieletów i tym samym znaczące wspomożenie ich w codziennych trudach. Jednak to, co zaraz zobaczycie, będzie dopiero początkiem wysiłku Tajwanu w tej kwestii.

Egzoszkielety dla żołnierzy Republiki Chińskiej sprawią, że tajwańscy Iron Mani będą mogli działać dłużej i skuteczniej

Tajwan zaprezentował w ostatni wtorek października pierwszą generację egzoszkieletu zasilanego akumulatorami, który jest w stanie zwiększyć zarówno wytrzymałość fizyczną, jak i mobilność. Wersja 1.0 jest jednocześnie tylko częścią czteroletniego programu „Tajwańskich Iron Manów” o wartości 160 milionów dolarów tajwańskich (w przeliczeniu 22,74 milionów złotych). Za ten egzoszkielet i jego rozwój odpowiada National Chung-Shan Institute of Science and Technology, czyli czołowy tajwański producent broni.

Czytaj też: „Niszczyciel lotniskowców”, czyli wyjątkowe możliwości, równie wyjątkowego chińskiego bombowca H-6

Aby zmniejszyć zmęczenie żołnierzy przy przenoszeniu ciężkich obiektów, w 2020 roku rozpoczęliśmy opracowywanie kombinezonów dla wojska. Te egzoszkielety mogą być wykorzystywane w operacjach polowych i transportowaniu amunicji i broni ciężkiej, a także mogą zwiększyć mobilność i skuteczność wojsk w czasie wojny i misjach ratunkowych po katastrofie – powiedział Jen Kuo-kuang, stojący na czele programu.

Pierwsze egzoszkielety dla żołnierzy Republiki Chińskiej dotyczą dolnej części ciała i jak widać, obejmują najpewniej plecak oraz elementy do mocowania na udach, łydkach i w pasie. Mają za zadanie wspomóc użytkowników w przenoszeniu ciężkich przedmiotów (do 20 kg) na duże odległości, zmniejszając obciążenie stawów nóg i bioder.

Czytaj też: Najnowszy okręt typu Borei wystrzelił niszczycielski pocisk balistyczny Buława

Te egzoszkielety wspomagają bezpośrednio kolana przy poruszaniu się z prędkością do 6 km/h. Jedno ładowanie akumulatorów powinno wystarczyć na ponad sześć godzin działania, a cały osprzęt ponoć nie ogranicza naturalnej mobilności, jak podaje The South China Morning Post.

Plan obejmuje jednak szybkie ulepszenie tego egzoszkieletu do wersji 2.0, co ma nastąpić najpóźniej w 2023 roku. Dlatego też ta pierwsza wersja jest tylko początkiem, który ma na celu sprawdzenie technologii, uzasadnienie jej rozwoju i m.in. obliczenie średniego wzrostu i wagi tajwańskich żołnierzy, bo każdy kombinezon musi być dopasowany do ciała.

Czytaj też: Nowy system komunikacji dla okrętów wojennych. Na ADEX 2021 zaprezentowano Light Fidelity

Druga wersja egzoszkieletu poczyni, przede wszystkim ulepszenia we wspomaganiu, bo w grę wejdzie już radzenie sobie z obciążeniem do 100 kilogramów. To z kolei ma być przydatne przy przenoszeniu amunicji lub rannych w czasie wojny.