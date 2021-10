Na kanale walkoARTvideos pojawiło się nagranie, ujawniające pochód prototypowych Mercedesów, któremu przewodził model, mający nigdy nie doczekać się wersji produkcyjnej, czyli terenowy Mercedes EQC 4×4². Nie spodziewaliśmy się, że jeszcze o nim kiedyś usłyszymy po jego premierze w formie konceptu przed rokiem, ale myliliśmy się i teraz trudno nawet powiedzieć, co to oznacza dla oferty Mercedesa.

Czym jest koncepcyjny terenowy Mercedes EQC 4×4²?

Ten terenowy SUV, to elektryczny następca i poniekąd też odpowiednik pokazowej Klasy E All-Terrain 4×4² sprzed czterech już lat. Na drogach publicznych pokazał się bez żadnego kamuflażu i w sumie trudno się temu dziwić. Nie tylko przez to, że Mercedesowi trudno byłoby ukryć go pod nawet najcięższym maskowaniem, ale też dlatego, że producent nie zmienił tego modelu w żadnym stopniu, co uzasadniałoby ukrycie poprawek przed naszymi oczami. Mercedes EQC 4×4² wygląda bowiem dokładnie tak samo, jak koncepcja sprzed roku, choć zyskał m.in. antenę na tyle, która najpewniej służy do komunikacji z innymi testowymi pojazdami.

Zmianie nie uległy jednak w żadnym stopniu nawet felgi, czy logo 4×4 na drzwiach, co w jeszcze większym stopniu zbija nas z tropu co do sensu zabrania tego terenowego SUVa EV na testy. Nie wydaje się bowiem, żeby firma miała zamiar wprowadzić go na rynek. Przynajmniej w tej chwili, więc pozostaje wyjście, że ktoś po prostu wziął go na przejażdżkę z prototypami nadchodzących modeli albo na jego pokładzie znalazły się elementy, wymagające testów.

Mający okazalszy prześwit względem nawet Klasy G, Mercedes EQC 4×4² wyróżnia się na tle tak naprawdę wszystkich modeli producenta właśnie swoim imponującym prześwitem. Ten wynosi całe 293 mm, co zawdzięcza zarówno wielkim kołom, które nie znajdują się już na tej samej wysokości co środek osi, jak i powiązanych z nimi portalowym osiom. Ich zastosowanie sprawiło, że 20-calowe ​​felgi znalazły znacznie niżej, co pozwoliło na zwiększenie głębokości brodzenia do 400 mm, co z kolei wiązało się ze znacznym wzrostem wysokości.

Niestety szczegóły układu napędowego pozostały nieznane i nadal nic o nich nie wiadomo, ale wedle Mercedesa ten koncept jest w stanie pokonywać 31,8-stopniowe zbocza, wjeżdżając na nie i 33-stopniowe, o ile z nich zjeżdża.