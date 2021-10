V-Ray 5 GPU – test wydajności kart graficznych Nvidia

V-Ray 5 to najnowsza wersja silnika renderującego, z którego korzysta mnóstwo osób na całym świecie. Jaką wydajność w tym programie zaoferują karty graficzne?

Przeprowadzone testy w V-Ray 5 GPU

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Pełen ich spis znajdziecie pod tym linkiem. Od pewnego czasu V-ray wspiera też renderowanie na GPU przy wykorzystaniu silnika CUDA oraz RTX. Powstaje tutaj jednak pytanie – jakie są różnice pomiędzy konkretnymi modelami kart graficznych?

Czytaj też: Test karty graficznej Asus Radeon RX 6600 XT ROG Strix OC

Do testów wykorzystałem najnowszą wersję benchmarka oznaczoną jako 5.0.20. Przeprowadziłem testy przy wykorzystaniu silnika CUDA oraz RTX. Każdy z testów powtórzyłem 3 razy lub to uzyskania powtarzalności. Na platformie zainstalowałem także najnowsze sterowniki Nvidia Studio 472.12, które są przeznaczone dla twórców.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 5950X Chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 360RH Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna X570S Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D41 4x 8 GB 3000 MHz CL18 M.2 Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy V-Ray 5 GPU

W powyższych wynikach mamy kilka zaskoczeń porównując je typowymi z testami w grach. Po pierwsze w testach CUDA GTX 1660 SUPER wypadł minimalnie lepiej od GTX 1660 Ti. Tutaj GTX 1660 SUPER ma szybszą pamięć, która może właśnie dawać taki efekt.

Kolejna rzecz to RTX 2070 SUPER wypadający lepiej od RTX 2080 SUPER. Tak naprawdę jednak karty RTX 2080, RTX 2080 SUPER i RTX 2070 SUPER prezentują bardzo podobną wydajność, więc inwestowanie w mocniejszą i droższą niekoniecznie może mieć sens. Wyniki te potwierdzane są przez portale, które miały okazję testować karty w starszych wersjach benchamrka. One również uzyskiwały podobne rezultaty odnośnie plasowania się pomiędzy sobą tych konkretnych modeli.

Natomiast i tak na ten moment znacznie lepszym wyborem okazuje się RTX 3060, który w cenie sugerowanej 1599 zł powinien znakomicie sprawdzić się w V-Ray 5. Natomiast sytuacja na rynku jest jaka jest i na ten moment kosztuje on powyżej 3000 zł. RTX 2070 SUPER w wersji używanej kosztuje powyżej 3500 zł, więc na ten moment nie ma sensu rozważać tej, lub mocniejszej karty z serii RTX 2000 do modelu RTX 2080 SUPER. No chyba, że planujecie także grać, wtedy sytuacja robi się znacznie bardziej skomplikowana.

W kolejnych wynikach nie ma już zaskoczeń. Karty plasują się pomiędzy sobą zgodnie z numeracją, więc czym wyższy model tym większa wydajność. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice pomiędzy kartami. W teście RTX najmocniejsza karta wyprzedza o 17% RTX 3080, co jest już sporą różnicą. Także RTX 3070 Ti ma przewagę 9% nad RTX 3070, co jest też warte rozważenia dopłaty – oczywiście zależy od cen w momencie kupowania. Zgodnie z oczekiwaniami RTX 3060 Ti ma sporą przewagę nad RTX 3060, więc tutaj warto rozważyć dopłatę do tego modelu (przewaga w CUDA i RTX to 40%, cenowo ok. 700 zł więcej).

Reklama

Czytaj też: King’s Bounty II – test wydajności kart graficznych Nvidia

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższe zestawienie ułatwi Wam wybór odpowiedniej karty do V-Ray 5. Jest kilka ciekawych rezultatów, które nie do końca były spodziewane, ale przynajmniej jest jasne, w którą z grafik warto zainwestować. Jeśli chcecie zobaczyć obecne w zestawieniu GPU w innych zastosowaniach, programach czy grach to dajcie znać w komentarzach.

Za dostarczenie procesora AMD Ryzen 9 5950X dziękuję sklepowi X-Kom.