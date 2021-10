Wydajność Apple A15 Bionic zachwyca i to nawet w energooszczędnym trybie iPhone’a 13 Pro Max

Najnowsze testy z udziałem iPhone’a 13 Pro Max, które ujrzały światło dzienne za sprawą serwisu Wccftech, wskazują, że Apple ponownie dało pokaz ogromnych możliwości w kwestii projektowania własnych układów na bazie architektury ARM. Wszystko rozbija się po prostu o wydajność Apple A15 Bionic w najwydajniejszej konfiguracji, która jest dostępna właśnie w modelu Pro nowego iPhone’a.

iPhone 13 Pro Max można uznać za naprawdę udany smartfon pod kątem możliwości. Surowa wydajność Apple A15 Bionic potwierdza to z nawiązką

Apple A15 Bionic, jako bezpośredni następca A14 Bionic sprzed roku, jest produkowany z wykorzystaniem 5 nm technologii TSMC. Pod tym względem nie doczekał się ulepszenia, ale obecność nie 11,8 a 15 miliardów tranzystorów przełożyła się bezpośrednio na jego wydajność.

Odpowiada za nią głównie obecność dwóch wysokowydajnych i czterech energooszczędnych rdzeni procesora centralnego oraz, ponoć najwydajniejszy wśród wszystkich „smartfonowych GPU”, 5-rdzeniowy procesor graficzny.

W tej konfiguracji SoC Apple nowej generacji może wykonywać aż 15,8 trylionów operacji na sekundę. Wedle firmy przekłada się to na 50-procentowy wzrost wydajności w obliczeniach z udziałem CPU i o 30%, jeśli idzie o wydajność graficzną w porównaniu do Apple A14 Bionic. Testy w Geekbench wykazują jednak coś innego, bo w obliczeniach jednordzeniowych w grę wchodzi różnica 141 punktów (1732 vs 1591), a w wielordzeniowych – 579 (4685 vs 4106). Jest spora, ale do 50% zdecydowanie jej daleko.

Dziś jednak nie o tym, a o wynikach, które udostępnił serwis Wccftech, przeprowadzając test iPhone’a 13 Pro Max w Geekbench, w trybie niskiego zużycia energii. Ten sprawia, że znacznie mniej energii trafia do układu, wydłużając tym samym wytrzymałość na jednym ładowaniu.

W tym trybie system po prostu dezaktywuje wydajne rdzenie Avalanche, zrzucając wszystko na pozostałe cztery Blizard. Jednak i tak wyniki imponują, bo nawet przy ograniczeniu systemu zasilania, A15 Bionic chwali się 727 punktami w teście jednordzeniowym i 3497 w teście wielordzeniowym. W tym drugim przypadku mowa o poziomie, który oferuje Snapdragon 888, choć brak dwóch najwydajniejszych rdzeni tego SoC znacząco obniża wydajność jednowątkową (1732 vs 727 punktów).