Test Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 to kolejny model z jednej z najpopularniejszych serii hulajnóg elektrycznych. Czy kolejna edycja okaże się również warta polecenia?

Wygląd i specyfikacja Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Do testów otrzymałem wersję oznaczoną jako Onyx Black, natomiast w sprzedaży jest też Gravity Gray. E-hulajnoga wygląda całkiem nieźle, choć jest bardzo podobna do poprzedników. W testowanej wersji przypadły mi do gustu za to niebieskie wstawki, które nadają konstrukcji charakteru. Całość raczej jednak nie zwróci zbytnio uwagi na ulicy.

Ekran znajduje się wpośrodku kierownicy i jest bardzo dobrze widoczny. Do dyspozycji mamy trzy prędkości jazdy – 5 km/h, 20 km/h oraz 25 km/h. Widać też czy jest połączenie z aplikacją oraz czy włączone jest światło. Nie zabrakło także informacji o poziomie naładowania baterii. Po lewej stronie mamy dzwonek i hamulec. Ten ostatni jest eABS oraz podwójny tylny tarczowy. Ta pierwsza technologia ma zapewniać jeszcze skuteczniejsze hamowanie, co z pewnością jest plusem. Warto też pamiętaj o odzyskiwaniu energii KERS, które ma zwiększyć zasięg e-hulajnogi. Po prawej stronie macie manetkę gazu, a z przodu lampkę LED o mocy 2 W.

System składania uległ zmianie w stosunku do poprzedników – jest jeszcze bezpieczniejszy. Nie zmieniło t faktu, że jest nadal bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy pociągnąć do siebie klamrę łączącą, unieść ją i nacisnąć w dół. Następnie otworem na dzwonku zaczepiacie o tylny błotnik i gotowe. Po złożeniu sprzęt waży 13,2 kg i jest naprawdę wygodny do przenoszenia.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ma dwie opony pneumatyczne o wielkości 8,5 cala. Powinno to zapewnić nawet niezłą jakość jazdy. Moc znamionowa e-hulajnogi wynosi 300 W, a maksymalna 600 W. Pozwala to na wjechanie na nierówności o pochyleniu do 16°. Bateria ma pojemność 7650 mAh. Sugerowany zasięg wynosi 30 km (po pełnym naładowaniu i w następujących warunkach: 75 kg ładunku, temperatura 25℃, brak wiatru na równej drodze w trybie ekonomicznym (ECO) i przy stałej prędkości 15 km/h), a czas ładowania 5,5 godziny. Tutaj ważną rzeczą są zastosowane zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, nadprądowe, przed nadmiernym naładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem, termicznej, podnapięciowe w trybie automatycznego uśpienia. Nie ma więc co się obawiać nagłego pożaru czy wybuchu akumulatora.

Testowany sprzęt ma certyfikat IP54, więc jest odporny na deszcz i pył. Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg, a wzrost użytkownika określany jest na pomiędzy 120 cm a 200 cm. Warto też zwrócić uwagę na świetne wykonanie korpusu, który został stworzony z aluminium przeznaczonego dla przemysłu lotniczego. Bardzo często w elektrycznych hulajnogach był też problem z tylnym błotnikiem – tutaj macie fabrycznie zamontowany wspornik, który ma praktycznie eliminować tę sytuację.

Aplikacja

Aplikacja to znana wszystkim użytkownikom sprzętu tej firmy – Xiaomi Home. Co ciekawe, musicie się połączyć z e-hulajnogą, bowiem inaczej będzie sprzęt wydawał irytujący dźwięk. Xiaomi założyło, że przed jazdą musicie obejrzeć film instruktażowy. Moim zdaniem jest to akurat strata czasu. Natomiast nie miałem problemów z połączeniem się z appką, co jest plusem – w poprzednich modelach miałem tutaj problemy.

W aplikacji możecie zablokować sprzęt, sprawdzić dzienny przebieg czy poziom naładowania baterii. W opcjach możecie też ustawić sporo innych opcji, w tym hasło, intensywność odzyskiwania energii czy sprawdzić całkowity przebieg. Niestety od pewnego czasu nie ma możliwości ustawienia tempomatu, co jest dla mnie ogromną wadą. W sieci znalazłem informacje, że zostało to usunięte dla każdej hulajnogi, więc tutaj ogromny minus dla firmy. Poza tym appka jest dobrze przetłumaczona na nasz język i na pewno nie będziecie mieli problemów z jej użytkowaniem.

Wrażenia z użytkowania Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Hulajnogą elektryczną poruszałem się głównie po Wrocławiu. Jakość jazdy oceniam dobrze, ale miałem już na testach e-hulajnogi w cenie poniżej 2000 zł, które oferują lepsze wrażenia. Na kostce czy asfalcie powinniście bardzo wygodnie jeździć, natomiast jeśli wjedziecie na piasek czy bruk to robi się już gorzej i możecie czuć nierówności. Oczywiście nie jest tak źle jak w przypadku bezdętkowych, gdzie praktycznie nie da się jeździć, ale na pewno mogło by być jeszcze lepiej. Także jeśli wjedziecie na ulicę ułożoną z płyt czy ze sporą ilością dziur to polecam znacznie zwolnić. Brakuje mi tutaj zdecydowanie lepszej amortyzacji, która pozwoliła by dogonić konkurencyjne rozwiązania pod względem wygodny jazdy.

Przyspieszenie e-hulajnogi jest całkiem niezłe i stosunkowo szybko można osiągnąć maksymalną prędkość. Na długich prostych odcinkach brakuje mi jednak tempomatu, który zdecydowanie ułatwiłby podróż. Hamulce są za to fantastyczne i jedne z najlepszych, z jakimi miałem do czynienia. Sprzęt ma bardzo krótki czas reakcji na naciśnięcie i ma jedną z najkrótszych dróg hamowania przy maksymalnej prędkości. Jeśli więc będziecie mieli sytuację wymagającą nagłego, awaryjnego hamowania to na Xiaomi Mi Electric Scooter 3 będziecie mogli czuć się bezpiecznie.

Nie miałem też problemów wjazdem pod górki o znacznie większym nachyleniu niż podawanym przez producenta. Tutaj e-hulajnoga naprawdę nieźle sobie z tym radziła. Także podczas deszczu czułem się naprawdę stabilnie i nie ślizgałem się po powierzchni jazdy. Także w nocy spokojnie w pełni bezpiecznie możecie jechać z odpalonym przednim światłem. E-hulajnoga ma sporo odblasków oraz tylne lampki, przez co powinna być dobrze widoczna w nocy.

Odnośnie zasięgu to nie jest tak dobrze, jak deklaruje producent – zapomnijcie o 30 km przynajmniej na najwyższym biegu. Udało mi się osiągnąć ok. 19 km (a ważę ok. 66 kg), co jest wynikiem bardzo podobnym do tego, co osiąga konkurencja o podobnych deklaracjach (może minimalnie większym). Nie ma jednak zaskoczenia – polecam powrót do początku tekstu i sprawdzenie, w jakich warunkach można uzyskać 30 km. Bardzo dobrze działa pokazywanie pozostałego zasięgu na wyświetlaczu (w appce za każdym razem jest 30 km lub dopełnienie do tego, co kompletnie nie pokrywa się z rzeczywistością). Maksymalna uzyskana prędkość to 25 km/h, czyli zgodna z deklaracjami producenta i tutaj nie miałem problemów z jej uzyskaniem w różnych warunkach.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ma zdecydowanie jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych mechanizmów składania i rozkładania. Nie trzeba używać siły i całość przebiega bardzo sprawnie. Po złożeniu jest ona też łatwa do przenoszenia. Plusem jest też wygodna konstrukcja – podest jest wystarczająco duży, a kierownica na odpowiednim dla mnie (182 cm wzrostu) poziomie. Całość jest też naprawdę znakomicie wykonana i nic w trakcie testów nie uległo awarii, złamaniu czy zepsuciu.

Test Xiaomi Mi Electric Scooter 3 – podsumowanie

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 kosztuje ok. 2100 zł. Niestety uważam, że cena jest zwyczajnie za duża w stosunku do oferowanych możliwości. Za ok. 100 zł więcej kupicie model Pro 2 ze znacznie większym zasięgiem i o podobnym możliwościach, a poniżej 2000 zł są e-hulajnogi oferujące moim zdaniem lepszą wygodę jazdy, choć potrafią odstawać pod innymi względami. Tutaj uważam jednak, że cena Xiaomi Mi Electric Scooter 3 powinna być niższa, aby naprawdę jej zakup miał 100% sens.

Nie jest to oczywiście zły produkt. Z wad muszę wymienić słabszą amortyzację czy brak tempomatu – te dwie rzeczy najbardziej mi tutaj przeszkadzały. Plusem na pewno jest świetny hamulec, znakomite wykonanie, dobra jazda w deszczu czy w nocy. Także sam mechanizm składania jest jednym z najfajniejszych, z jakimi miałem do czynienia. Nie liczcie jednak na zasięg równy 30 km – tutaj na maksymalnym biegu spadnie on na poniżej 20 km. Wyświetlacz pokazuje dobrze pozostały poziom naładowania, więc tutaj możecie mu ufać. Sprzęt też bez problemów łączy się z aplikacją na telefon, gdzie możecie ustawić kilka opcji czy zablokować e-hulajnogę.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 jest więc na pewno modelem wartym polecenia, bowiem ma sporo zalet, a jazda na nim będzie w pełni bezpieczna w różnych warunkach. Uważam jednak, że cena powinna spaść do ok. 1600-1800 zł, aby ten zakup był w pełni uzasadniony.