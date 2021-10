Kiedy zadebiutują karty GeForce RTX 3000 SUPER? Mamy nowe informacje

W sieci pojawiła się nowa nieoficjalna informacja na temat następnych kart graficznych firmy NVIDIA. Mowa nie o RTX 4000, a o GeForce RTX 3000 SUPER, które mają zadebiutować… no właśnie. Kiedy dokładnie na rynek wpłyną karty GeForce RTX 3000 SUPER, czyli modele, o których oficjalnie w ogóle się nie wspomina?

Nowe informacje zdradzają, kiedy dokładnie zadebiutują karty GeForce RTX 3000 SUPER

Jako że poruszamy się nieustannie w sferze plotek, sugerujemy nie przywiązywać się do zebranych poniżej informacji. Te pochodzą bowiem z nieoficjalnych źródeł, bo inaczej nie można określić tego, co ma do powiedzenia niejaki hongxing2020 z Twittera. Według tego anonimowego jegomościa rzeczywiście NVIDIA ma w planach wprowadzić na rynek nowego flagowca w postaci RTX 3090 SUPER, który będzie posiadał odblokowany procesor graficzny GA102. Ma to mieć miejsce już w styczniu 2022 roku, ale karty SUPER nie będą jedyne.

已經確認

nvidia 2022年1月 公開:

1.3090 SUPER

2.3070Ti 16G

3.2060 12G

之前的傳聞都是真的! — hongxing2020 (@hongxing2020) October 4, 2021

To źródło potwierdziło istnienie odświeżonej karty RTX 2060 poprzedniej generacji z nie 6, a 12 GB pamięci VRAM, a nawet nowej wersji GeForce RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci GDDR6X. Niestety nie znajdziemy wśród tych informacji szczegółów o pozostałych kartach z rodziny RTX 3000 SUPER, co sugeruje albo ich przeniesienie, albo po prostu to, że źródło do nich nie dotarło.

Wspomniany RTX 3070 Ti oraz RTX 2060, to karty, które na papierze brzmią dziwacznie przez tak imponujący pokład pamięci VRAM względem oryginałów. Pamiętajmy jednak, że na rynku zadebiutował już RTX 3060 z 12 GB pamięci GDDR6, czyli o 4 GB więcej względem RTX 3060 Ti, co jasno sugeruje, że dla NVIDIA zabawy w takim stylu nie są niczym dziwnym. Jeśli z kolei idzie o inne karty GeForce RTX 3000 SUPER, to w przeszłości niejaki kopite7kimi zdradził nam na ich temat praktycznie wszystko.

Specyfikacja kart graficznych GeForce RTX 3000 SUPER

Zaczynając od domniemanego flagowca, RTX 3090 SUPER ma sięgnąć po w pełni odblokowany rdzeń GA102-400 z 10752 rdzeniami CUDA. Ten rdzeń zostanie sparowany z 24 GB pamięci GDDR6X, ale o transferze 21 Gb/s, dzięki czemu NVIDIA osiągnie maksymalną przepustowość na poziomie 1008 GB/s. GeForce RTX 3080 SUPER ma mieć z kolei 8960 rdzeni CUDA z domniemanego GPU GA103, czyli o 280 mniej od RTX 3080 Ti. Po stronie VRAM ma wchodzić w grę 12 GB pamięci GDDR6X.

Chociaż wedle najnowszych informacji RTX 3070 Ti ma doczekać się wersji 16 GB, to ma też powstać wariant SUPER tej karty, który podobno zaoferuje tyle samo rdzeni CUDA (5888), co dotychczasowy RTX 3070, ale sięgnie nie po 8 GB pamięci GDDR6, a GDDR6X. Zestawienie zamyka GeForce RTX 3060 SUPER, który miałby mieć jeszcze więcej rdzeni CUDA niż RTX 3060 Ti (5632 vs 4864), sięgając po procesor graficzny GA104, a nie GA106, przy zachowaniu 12 GB GDDR6.