Składanie komputera przechodzi do lamusa? Gamingowe zestawy komputerowe coraz popularniejsze

Jak podaje TechPowerUp, zgodnie z najnowszymi prognozami International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Gaming Tracker, światowe dostawy komputerów do gier i monitorów nadal rosną szybciej niż ich rynki macierzyste. Statystyki wskazują na to, że coraz chętniej sięgamy po złożone przez producentów komputery osobiste, co odrzuca w pewnym stopniu na bok samodzielne składanie komputera.

Monitory i zestawy komputerowe dla graczy są coraz popularniejsze

Najnowsza prognoza ogromnego wzrostu opiera się na silnych trendach z ostatnich czasów, które napędza pandemiczna rzeczywistość. Pomimo wysokich kosztów logistycznych oraz niedoborów komponentów, mających wpływ zarówno na komputery PC, jak i wyświetlacze, dostawy w 2021 roku, zamiast spadać, czy ulegać stagnacji, ciągle rosną. Drugi kwartał 2021 roku zakończył się łącznymi dostawami na poziomie 15,6 mln monitorów i komputerów do gier, co stanowi wzrost o 19,3% w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 roku.

Rynek gier płonął przez lata, a kiedy doszło do wybuchu pandemii w 2020 roku, sprawy tylko przyspieszyły, ponieważ większość ludzi spędzała więcej czasu w domu i przed ekranami. W tym momencie globalny niedobór dostaw jest dobrze znany i nadal jest płynny, jednak popyt na sprzęt do gier (komputery, konsole, monitory itp.) i gry nadal rośnie. Wielu spekulowało, że przez ponowne otwieranie świata ten wzrost może być zagrożony, ale my tego nie widzimy. – powiedział Ryan Reith, wiceprezes grupy ds. Mobilności i konsumentów IDC. Urządzenia do śledzenia urządzeń.

W przypadku komputerów do gier, obejmujących zarówno komputery stacjonarne, jak i notebooki, oczekuje się, że dostawy egzemplarzy wzrosną z 41,3 mln w 2020 roku do 52,3 mln w 2025 roku. Podobnie oczekuje się, że rynek monitorów produkowanych z myślą o grach wzrośnie z 14,2 mln sprzedanych sztuk do 26,4 mln w tym samym czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wartość połączonych rynków komputerów do gier i monitorów wzrośnie z 43 miliardów dolarów w 2020 roku do nieco ponad 60 miliardów dolarów w 2025 roku. Pomimo tego wzrostu oczekuje się, że w obu kategoriach pojawią się nieco inne trendy średnich cen sprzedaży. W przypadku komputerów gamingowych mają one wzrosnąć z 925 do 1007 dolarów w 2025 roku, pomimo niedawnego wprowadzenia tańszych komputerów stacjonarnych i notebooków do gier. Z kolei monitory do gier kosztowały w zeszłym roku 339$, ale oczekuje się, że spadną do 309$ w 2025 roku.