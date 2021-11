60 FPS w GeForce Now nie dla wszystkich. Wyjście? GeForce Now RTX 3080

Granie w chmurze staje się coraz bardziej popularne, patrząc po rozwoju zarówno znanych już usług, jak i powstawaniu coraz to nowszych. Niedawno NVIDIA ogłosiła ważną aktualizację swojej usługi GeForce Now, wprowadzając wyjątkowy plan subskrypcji RTX 3080, w którym to każdy z nas może „kupić sobie dostęp” do tej jednej z najwydajniejszych obecnie kart na świecie. Wygląda na to, że warto, a przynajmniej jeśli pewne 60 FPS w GeForce Now jest dla Was najważniejsze.

NVIDIA była zmuszona ograniczyć liczbę klatek na sekundę w łącznie dwunastu najbardziej wymagających grach dostępnych przez GeForce Now

Patrząc po tym, jak wygląda cena GeForce RTX 3080 i jej dostępność, subskrypcja GeForce NOW RTX 3080 mająca trafić do sprzedaży w Europie w grudniu, jest świetną okazją na to, żeby wnieść wizualny aspekt gier na wyższy poziom. Umożliwiają to zupełnie nowe serwery GeForce NOW SuperPOD z procesorami AMD Ryzen Threadripper PRO, dyskami SSD PCIe 4.0, 28 GB DDR-3200 oraz kartami graficznymi z wysokiej półki. Dzięki tej subskrypcji gracze cieszą się jakością4K HDR na Shield TV i [email protected] na PC/Mac, wydłużonymi do 8 godzin sesjami, pełną kontrolą nad ustawieniami i niskimi opóźnieniami.

Jednak cena takiej przyjemności jest spora, bo wyceniono ją na 490 zł na pół roku, a dostęp do niej dosyć ekskluzywny, bo limitowany. Nic więc dziwnego, że nadal znaczna część graczy GeForce Now będzie stawiać na plan Priority, który w skali miesiąca wymaga wyłożenia 49 zł, a w ramach subskrypcji na pół roku 249 zł. Niestety w tym planie zabawa jest nieco ograniczona w przypadku niektórych gier. Nie ma ich wiele, zliczycie je na palcach dwóch dłoni i stopy, więc same w sobie są tylko kroplą w morzu ponad 1100 dostępnych gier w usłudze, które działają przy odświeżaniu 60 FPS, a nawet wyższym.

Problem w tym, że NVIDIA ogłosiła to ograniczenie niedawno i dopiero wtedy, kiedy użytkownicy zaczęli być go coraz bardziej świadomi. Wzmianki o ograniczonych FPS w poniższych grach trafiały do sieci już przed rokiem i sprowadzają się do tych tytułów, które zdecydowanie można nazwać mianem wymagających graficznie. Same ustawienia określa się mianem optymalnych ustawień w transmisji w czasie rzeczywistym (OPS), które w przypadku tych 12 gier są nie do zmienienia.

Najbardziej wymagający dla GeForce Now w ramach subskrypcji Priority okazał się zarówno Cyberpunk 2077, jak i Assassin’s Creed Odyssey, których klatki na sekundę sięgają 45. Idąc dalej, ograniczenie 48 FPS dręczy Immortals Fenyx Rising, podczas gdy pozostałe są w stanie działać w płynności 50/55 klatek na sekundę. Rozwiązanie? Sięgnięcie po znacznie droższy plan z dostępem do RTX 3080. Ten nie posiada obecnie żadnych limitów, choć wymagające gry przyszłości mogą wymóc je na NVIDIA.

