Kontroler i dysk SSD PCIe 5.0 od FADU Technology. Znamy szczegóły wydajności

Rok 2022 z pewnością upłynie pod znakiem nowych dysków SSD, wykorzystujących interfejs PCIe 5.0. Dziś poznaliśmy jednego z graczy, który będzie w tej kwestii wojował na rynku profesjonalnym, a jest nim firma FADU Technology, która właśnie ujawniła to, na co stać jej pierwszy dysk SSD PCIe 5.0… przynajmniej w obecnej, wstępnej wersji.

Pierwszy dysk SSD PCIe 5.0 od FADU Technology trafi na rynek pod koniec 2022 roku. Poznaliśmy możliwości jego wczesnego prototypu

Dzięki Intelowi komputery konsumenckie zaczynają oferować wsparcie standardu PCIe 5.0. Na ten moment w dosyć okrojonym stylu, bo w formie tylko 16 dostępnych linii dla procesora, ale lepsze to, niż nic. Na ten moment nie wiadomo, jak te platformy będą realizować to wsparcie, ale poruszenie na rynku SSD wskazuje, że będą na pewno. Kolejnym przejawem tego jest ogłoszenie firmy FADU Technology, która to ujawniła zarówno swój pierwszy dysk SSD, jak i kontroler, będący w stanie okiełznać zwiększony transfer PCIe 5.0.

Dla przypomnienia, każda linia PCIe 5.0 zapewnia transfer rzędu 32 GT/s, co oznacza, że każda linia oferuje 4 GB/s (dokładnie 3938 MB/s), a cztery przeznaczone na dyski M.2 NVMe już 32 GB/s. Mowa więc (co nie jest zaskoczeniem) o dwukrotnym wzroście względem możliwości PCIe 4.0 i czterokrotnym względem PCIe 3.0, jeśli idzie o czystą prędkość przesyłania danych.

Wedle GlobeNewswire, opracowane przez FADU Technology rozwiązania dyskowe będą się cechować wydajnością rzędu 14,6 GB/s, będą zużywać mniej energii, a ich przeznaczenie sprowadzi się do sprzętów w centrach danych i chmurach. Będą działać na interfejsie PCIe Gen 5 z czterema liniami (PCIe 5.0×4) i będą obsługiwać protokół NVMe 1.4+ wraz z OCP Cloud Spec 2.0. Na rynek wejdą z kolei pod koniec 2022 roku.

Wstępna specyfikacja dla dysku SSD na PCIe 5.0 od FADU Technology obejmuje prędkość odczytu sekwencyjnego do 14,6 GB/s oraz prędkość zapisu sekwencyjnego do 10,4 GB/s, a wszystko to przy zużyciu energii poniżej 5,2 W. Po stronie operacji losowych zapewnia również do 3,5 miliona losowych IOPS odczytu i 734000 losowych IOPS zapisu. Niestety to, jak już wspomnieliśmy, dysk przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i na ten moment żadna z firm nie ujawniła stosownej wersji konsumenckiej.