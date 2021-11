Dzięki NVIDIA Orin rozwój sztucznej inteligencji przyspieszy i z pewnością dotknie robotów

Do tej pory w portfolio NVIDIA najwydajniejszym sprzętem „dla robotów”, bo wyspecjalizowanym w konkretnych obliczeniach z udziałem sztucznej inteligencji, był Jetson AGX Xavier za 1100$. Jako „mózg robota”, ten moduł ma już na karku całe trzy lata, a jak wiadomo, trzy lata na rynku technologii, to szmat czasu. Dlatego też firma rozwijała coś jeszcze wydajniejszego i teraz ujawniła to publicznie. Premierę zaliczył bowiem SoC NVIDIA Orin, który sprawi, że rozwój automatycznych robotów zdecydowanie przyspieszy.

NVIDIA Orin, to najnowsze SoC dla AGX Orin oraz Jetson AGX Orin, które zdecydowanie przyspieszą rozwój sztucznej inteligencji

Mowa dokładnie o platformach AGX Orin i Jetson AGX Orin, które są oparte na układzie SoC Orin i pojawią się na rynku na początku 2022 roku w nieznanej na ten moment cenie. Ten System-On-Chip możecie kojarzyć już z 2019 roku, bo właśnie wtedy go ogłoszono specjalnie dla platformy Drive AGX. Dopiero teraz jednak NVIDIA postanowiła ujawnić jego tajemnice i udostępnić szerszej publiczności w postaci zestawów AGX i Jetson AGX. Co więc przynosi nowa generacja sprzętu, który sprawi, że rozwój sztucznej inteligencji przyspieszy?

Zacznijmy może od tego, że SoC Orin już na pierwszy rzut oka wygląda na coś, co choć imponuje, to nie korzysta z tych najnowszych zdobyczy technologicznych. Sięgnął bowiem po pamięć operacyjną LPDDR4X, podczas gdy LPDDR5X stają się coraz powszechniejsze. Dodatkowo jego produkcja obejmuje 8nm proces technologiczny Samsunga, ale pamiętajcie, że powstał tak naprawdę przed ponad dwoma laty. Trudno jednak nie powiedzieć, że jest godnym następcom SoC Xavier.

W praktyce SOC Orin ma na celu zapewnienie 200 TOP-ów wydajności, dzięki swoim 17 miliardom tranzystorów, przewyższając swojego poprzednika o około siedem razy. Wykorzystuje do tego dwanaście rdzeni ARM Cortex-A78AE oraz rdzeń graficzny na bazie architektury Ampere. Jego integracja w module AGX Orin przejęła postać platformy Computational Sensing Instrument i zawiera w sobie NVIDIA ConnectX-7. System może być również opcjonalnie wyposażony w kartę graficzną RTX A6000 w celu zwiększenia wydajności.

W miarę jak robotyka i przetwarzanie danych w konkretnym miejscu zmieniają produkcję, opiekę zdrowotną, handel detaliczny, transport, inteligentne miasta i inne kluczowe sektory gospodarki, zapotrzebowanie na przetwarzanie [danych] wciąż rośnie. Jetson AGX Orin odpowiada na tę potrzebę, umożliwiając 850000 programistom Jetson i ponad 6000 firmom tworzących produkty komercyjne na ich podstawie tworzenie i wdrażanie autonomicznych maszyn i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które kiedyś wydawały się niemożliwe — powiedział Deepu Talla, wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań przetwarzania wbudowanego i brzegowego w firmie NVIDIA.

Z kolei Jetson AGX Orion zapewnia już 6-krotnie większą moc obliczeniową od poprzednika (Jetson AGX Xavier), gwarantując 200 bilionów operacji na sekundę i to ciągle w formacie sprzętu, która z łatwością mieści się w dłoni.