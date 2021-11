Nawet 64 GB pamięci operacyjnej w smartfonach. To umożliwiają LPDDR5X Samsunga

Samsung ogłosił właśnie, że opracował nową generację mobilnej pamięci operacyjnej. Tak jak przed trzema laty firma zapewniła światu pierwsze 8 Gb układy LPDDR5, tak też dziś pokazała klasę, stając się pierwszym producentem, oferującym 16 Gb układy LPDDR5X. Te mogą sprawić, że smartfony będą mogły posiadać nawet 64 GB pamięci operacyjnej, choć rynek zweryfikuje, czy ma to sens.

Specyfikacja LPDDR5X Samsunga, czyli jeszcze wydajniejszych i pojemniejszych pamięci mobilnych

Zacznijmy może od tego, co te nowe układy DRAM oferują, a dla przypomnienia, jako rodzaj pamięci ulotnej, odpowiadają one za dostarczanie danych potrzebnych do realizowania obliczeń zarówno po stronie procesora centralnego, jak i graficznego. Pamięć LPDDR5X DRAM oferuje transfery do nawet 8,5 GB/s, czyli o 1,3 razy więcej w porównaniu do LPDDR5. Wszystko to przy obniżeniu poboru mocy o prawie 20%.

Ich produkcja jest realizowana z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej w całej branży technologii 14 nm DRAM, dzięki czemu układy będą również zużywać około 20% mniej energii niż pamięć LPDDR5. Gdyby tego było mało, podwojenie gęstości danych z 8 do 16 Gb sprawi, że jeden pakiet pamięci LPDDR5X może sięgnąć aż 64 GB pojemności.

Potencjał w LPDDR5X Samsunga

Przekuwając to na praktykę, obecnie wykorzystywane układy LPDDR5 zapewniają zwykle 5,5 Gb/s transferu w urządzeniach mobilnych pokroju smartfonów i 6,4 Gb/s w m.in. laptopach. To zresztą górna granica tego, co LPDDR5X Samsunga mają do zaoferowania. LPDDR5X już na początku znacznie podbiją tę wartość, bo o 30% (do 8,5 Gb/s), co znacznie zwiększy przepustowość podsystemu pamięci operacyjnej.

Nie brzmi to jednak tak imponująco, jak możliwość stworzenia smartfonów z pokładem pamięci DRAM na poziomie 64 GB. Trudno sobie to jednocześnie wyobrazić, jako że obecnie to 18 GB jest górną granicą (patrz gamingowy smartfon ROG Phone 5 od ASUSa) i tak się składa, że nie jest to spowodowane ograniczeniami po stronie LPDDR5. Smartfony zwyczajnie nie potrzebują ogromnego pokładu pamięci, bo nie wpływa to w większości przypadków na ogólną wydajność (mówię o poziomach ponad 8 GB), a nawet staje się problemem w postaci szybciej wyczerpującego się akumulatora.

Nasz LPDDR5X rozszerzy zastosowanie wysokowydajnej, energooszczędnej pamięci poza smartfony i wprowadzi nowe możliwości do aplikacji brzegowych opartych na sztucznej inteligencji, takich jak serwery, a nawet samochody. – czytamy w ogłoszeniu Samsunga.

Są więc szanse, że choć na papierze tak imponujący pokład DRAM w smartfonie może zostać osiągnięty, to w rzeczywistości nie doczekamy się zapewne masowo produkowanego modelu z tak imponującą pojemnością LPDDR5X. Samsung również zdaje się to sugerować, wskazując na zastosowanie takiego poziomu DRAM serwerach, czy nawet samochodach. Są jednak bardzo duże szanse, że to zwłaszcza laptopy skorzystają z bardziej pojemnych układów.