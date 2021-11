NVIDIA ma już swoje FSR. Ulepszona technologia Image Scaling dostępna

Wczoraj NVIDIA postawiła sprawę jasno, udowadniając DLSS jest lepszy od FSR AMD, co wcale nas nie dziwi. To wiadome, że specjalistyczna technologia na bazie SI, wykorzystująca równie specjalne rdzenie w nielicznych kartach graficznych, będzie lepsza od tej, która ma na celowniku możliwe największy rynek zbytu. Jednak firma poszła krok dalej i oprócz DLSS 2.3, w najnowszych sterownikach 496.76 ułatwiła dostęp i ulepszyła technologię Image Scaling oraz udostępnić ją na GitHubie, jako pakiet SDK open-source. Tym samym doszło do tego, że NVIDIA ma już swoje FSR, a nawet narzędzie ICAT, które pozwala podejrzeć różnicę jakości.

NVIDIA w odpowiedzi na AMD FSR ulepszyła znacząco Image Scaling i przepycha swoją technologię „dla wszystkich”, a nie dla nielicznych, jak w przypadku DLSS

Zacznijmy może od tego, że Image Scaling było już częścią pakietu GeForce Experience oraz panelu głównego od lat. Nie interesowaliśmy się nim jednak i nie bez powodu. Dziś jednak NVIDIA zdecydowała, że nie może nie odpowiedzieć na ruch ze strony AMD i postanowiła wziąć swoją technologię na warsztat, ulepszyć ją i uświadomić świat, że oferuje ją już od lat. Jest to oczywiście jawne uderzenie w FSR, które działa zupełnie inaczej w porównaniu do DLSS i ma wiele wspólnego z Image Scaling od NVIDIA.

Można powiedzieć, że pod kątem zaawansowania w porównaniu do DLSS technologia FSR i Image Scaling, to tylko „pudrowanie trupa”, bo sprowadza się do nakładania filtrów, odszumiania i wyostrzania wcześniej przeskalowanego obrazu na wyższe rozdzielczości. W praktyce jednak wszystkie trzy technologie gwarantują to samo – wyższą płynność i jakość, choć oczywiście niekoniecznie na tym samym poziomie. Przygotowane przez NVIDIA Porównania dokładnie to obrazują:

Teraz Image Scaling będzie dla NVIDIA bezpośrednią bronią wycelowaną w AMD, bo ta technologia odpowiada FSR zarówno w myśl dostępności, jak i skuteczności oraz działania. To z kolei może sprawić, że AMD zareaguje i postąpi podobnie, jak Intel ze swoim XeSS, przygotowując odpowiednik FSR, ale działający podobnie, jak DLSS. Ta związana z GeForce RTX technologia nadal jest bowiem u samego szczytu pod kątem jakości.

Jeśli więc chcecie sprawdzić, jak Image Scaling sprawdza się w praktyce na dosłownie każdej karcie graficznej, możecie aktywować tę technologię za pośrednictwem Panelu Sterowania lub oprogramowania GeForce Experience. Skrót klawiszowy Alt+F3 pozwala na manipulowanie ustawieniami na bieżąco w grze, a właściciele GeForce RTX mogą nawet łączyć DLSS z Image Scaling. Z czasem powinniśmy jednak doczekać się bezpośredniej integracji Image Scaling w grach.

Porównywanie różnic między technologiami stało się też łatwiejsze, dzięki darmowemu narzędziu NVIDIA ICAT, czyli Image Comparison & Analysis Tool. Możecie je pobrać, wgrać w nie screen-shoty lub nagrania i dokładnie porównać.