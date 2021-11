Intel rozsyła procesory Alder Lake-P. Te wniosą rynek mobilny na nowy poziom

Jeśli czekacie na laptopy nowej generacji, to mamy dla Was świetne wieści. Zgodnie z najnowszymi informacjami już teraz firma Intel rozsyła procesory Alder Lake-P do swoich klientów, czyli producentów laptopów i nie tylko. Zgodnie z naszym oczekiwaniem, możliwościami heterogenicznej struktury i licznymi testami, które do tej pory wyciekły, te układy będą imponować.

Dzięki heterogenicznej strukturze rdzeni procesory mobilne Alder Lake-P będą oferowały wysoką wydajność przy obciążeniach oraz dłuższą żywotność akumulatora, dzięki energooszczędności rdzeni Efficiency

Gregory M Bryant, piastujący stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora generalnego w Intel Client Computing Group, potwierdził na swoim Twitterze, że procesory Intel Alder Lake-P są już wysyłane do klientów. Tymi oczywiście nie jesteśmy my, a firmy, które zajmują się bezpośrednio produkcją, czy to miniaturowych komputerów, czy laptopów opartych na mobilnych procesorach Intela.

Another incredible 12th Gen @intel Core milestone: today, we began shipping our high-performance mobile processors to customers! Congratulations to our Intel teams around the globe for their hard work & commitment in delivering this product. #IntelCore pic.twitter.com/72Glbo4qZo — Gregory M Bryant (@gregorymbryant) November 22, 2021

Alder Lake-P, to procesory mobilne o podwyższonej wydajności i z TDP na poziomie 45 W, którym na rynku mobilnym będą towarzyszyć bardziej energooszczędne Alder Lake-M (TDP od 7 do 15 W). W tej rodzinie flagowym modelem będzie Core i9-12900HK z podwyższonym do 45+ watów, a przynajmniej na ten moment, podczas gdy najpopularniejszy na rynku gamingowych modeli segment zostanie znacznie wzmocniony poprzez Core i7-12800H i Core i7-12700H, które znacząco zwiększą możliwości tego segmentu względem swoich poprzedników.

Te trzy CPU są jedynymi, które znamy na ten moment, ale oczywiście Intel nie zapomni o serii i5 oraz najpewniej też i3, choć trudno przewidzieć, jakie dokładnie konfiguracje rdzeni w nich zaimplementuje. Są jednak szanse, że najpierw premierę (już podczas targów CES 2022) zaliczą te wydajniejsze układy, bo do tej pory tylko wspomniana trójka doczekała się wycieków. Co ciekawe, to trio zaoferuje tę samą konfigurację rdzeni i wątków, bo łączy w sobie 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficiency, zapewniając systemowi dostęp do 20 wątków. Jedyne różnice sprowadzają się do zegarów.

Procesory Alder Lake-P zadebiutują oczywiście w połączeniu z laptopami i wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, zostaną połączone w wariantach nastawionych na wydajność graficzną z kartami graficznymi Intela w postaci mobilnych Arc Alchemist.