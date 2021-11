Kiedy zadebiutują zablokowane procesory Intel Core 12. generacji?

Znany na scenie przecieków, które rzeczywiście się sprawdzają, niejaki momomo_us zamieścił na swoim Twitterze zarówno specyfikację, jak i niesprecyzowaną datę premiery nowych Alder Lake-S. Dzięki temu orientacyjnie możemy się spodziewać, kiedy na rynek trafią zablokowane procesory Intel Core 12. generacji. Co ważne, pokrywa się to z nieoficjalnymi informacjami co do tego, że ujawnienia doczekają się już na targach CES 2022, a te odbędą się na samym początku stycznia.

Najnowsze informacje zdradzają zarówno specyfikację, jak i domniemany miesiąc, w którym zablokowane procesory Intel Core 12. generacji o 75-watowym TDP

Dla przypomnienia, Intel wprowadził na rynek sześć pierwszych procesorów Core 12. generacji 4 listopada. Obejmowały one jednak najwydajniejsze modele „-K” z trzech odmiennych segmentów, bo i9, i7 oraz i5, które można dodatkowo podkręcać. Jednak pomimo swojej wspaniałości, te 125-watowe (jeśli idzie o TDP) procesory nie są dla wszystkich idealne i dlatego z czasem na rynek zostanie wprowadzona seria 65-watowych modeli Alder Lake-S.

Intel ewidentnie musi rozszerzyć swoją ofertę na mniej wydajne i drogie procesory Alder Lake-S oraz towarzyszące im płyty główne z chipsetami B660 i H670. Ma mieć to miejsce na początku przyszłego roku, co obejmie przynajmniej siedem nowych procesorów oraz w większości towarzyszących im wariantów F, czyli tych bez zintegrowanej grafiki. Ich prezentacji powinniśmy się doczekać podczas targów CES 2022, a dostępności na rynku w połowie stycznia.

Przechodząc do specyfikacji, Intel najpewniej zwieńczy planowane procesory modelem Core i9-12900 i i9-12900F, ale nie zapomni o i7-12700 i i7-12700F, czy i5-12600, i5-12600F, i5-12500 oraz i5-12400/F. Są też szanse, że doczekamy się dwóch procesorów z serii i3. Te pierwsze dwie rodziny będą bazować na większej krzemowej matrycy C0 z rdzeniami Performance i Efficiency, podczas gdy i5 oraz i3 sięgną po mniejsze H0. Te będą zapewniały dostęp wyłącznie do rdzeni o najwyższej wydajności (Performance) na bazie architektury Golden Cove.

Największe zaskoczenie? Właśnie Core i5-12600, który ponoć ma zaoferować wyłącznie 6 rdzeni Performance, podczas gdy jego odpowiednik „K” zapewnia dodatkowe 4 rdzenie Efficiency, więc łącznie 16, a nie 12 wątków. Inne warte wymienienia ciekawostki dotyczą szansy na brak wsparcia PCIe 5.0 dla procesorów opartych o matrycę H0, co będzie się też tyczyć chipsetu B660. Warto też wspomnieć, że najsłabsze w rodzinie i3 powinny operować na najprostszej konfiguracji 4 rdzeni Performance bez kombinowania z dodatkiem rdzeni Efficiency.