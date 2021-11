Wygląda na to, że Intel planuje dwa warianty karty graficznej Arc Alchemist DG2-128

Przed kilkoma dniami wyciekły testy flagowej karty graficznej Intela, a dziś ujawnienia kilku interesujących informacji doczekał się model z całkowicie drugiego spektrum w portfolio firmy. Zdecydowanie najciekawszą informacją jest ta, wedle której rynek otrzyma aż dwa warianty karty graficznej Arc Alchemist DG2-128, czyli tej potencjalnie najsłabszej.

Są szanse, że na rynek zawitają dwa warianty karty graficznej Arc Alchemist DG2-128 Intela z potencjałem na trzecią

Na samym początku warto zdecydowanie podkreślić to, że na ten moment oferta Intela jest dla nas jedną wielką zagadką. Znamy wprawdzie szczegóły co do tego, że na rynek zawitają trzy główne rdzenie graficzne (DG2-512, DG2-384 i DG2-128) o różnej liczbie jednostek wykonawczych (Execution Units – EU). W grę ma wejść łącznie sześć wariantów, bo 512EU, 448EU, 384EU, 256EU, 128EU oraz 96EU, ale nie wiemy, jak Intel zrealizuje podział na warianty desktopowe oraz mobilne.

Dziś skupimy się na tym prawie najsłabszym wariancie wyposażonym w rdzeń graficzny DG2-128. Wedle Moore’s Law is Dead Intel może mieć zadziwiająco ambitne plany dotyczące właśnie tego GPU i związanych z nim kart graficznych o domniemanej nazwie A128. Ich realizacja rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy to związane z tym procesorem graficznym karty początkowo pojawią się w laptopach Della i ASUSa, a dopiero potem zadebiutują na rynku komputerów stacjonarnych.

Stacjonarny wariant Arc Alchemist z GPU DG2-128EU ma być wyposażony w 6 GB pamięci GDDR6 i 96-bitową magistralę pamięci. Z kolei na rynek mobilny ma zawitać wersja z 4 GB GDDR6 (a nawet dodatkowo 3 GB) na 64-bitowej magistrali. Ponoć TDP tego GPU ma wynosić 75 watów, ale szczegóły pokroju cen, taktowania, czy wydajności, są na ten moment nieznane.

Spodziewamy się jednak, że ta rzekoma karta graficzna Arc Alchemist A128 będzie konkurować z kartami Radeon RX 6500/6400 z GPU Navi 24 oraz NVIDIA GeForce RTX 3050 (z rdzeniem GA107). Problem w tym, że wszystkie te karty nie zostały jeszcze zaprezentowane.