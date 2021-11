Kiedy Kia pozbędzie się spalinowych silników w Europie? Znamy rok

Jak zapewne wiecie, Kia ma wiele wspólnego z Hyundaiem, czyli firmą, która we wrześniu ogłosiła plan wycofania sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym w Europie do połowy przyszłej dekady i do 2040 roku, jeśli idzie o kluczowe rynki całego świata. Dziś z kolei poznaliśmy rok, w którym to Kia pozbędzie się spalinowych silników w Europie. Nie będzie jednak to tak nagłe przejście, które planuje np. Jaguar (2025 rok), Alfa Romeo (2027 rok), czy Ford w Europie, Bentley, Rolls-Royce, Mini, czy Cadilac (2030 rok).

Koniec spalinowych Kii w Europie – kiedy nadejdzie ten rok?

Kia wyjawiła swój plan dosyć sprytnie, bo łącząc to ważnym elementem na drodze do swojej węglowej neutralności. Zaprezentowała również Concept EV9, czyli jeden z licznych BEV, które zostaną przekute na wersje produkcyjne i trafią do masowej produkcji. Zajmijmy się nim od razu, ciesząc oko renderami, przedstawiającymi wielkiego SUVa o odważnej stylistyce.

Concept EV9 zadebiutuje oficjalnie podczas Los Angeles Auto Show już 17 listopada, a Kia ujawni wtedy na jego temat wszystkie szczegóły. Powinno być ich sporo, bo najpewniej z czasem ten koncept zostanie stosownie przerobiony i trafi na rynek. Od razu będzie piastował jeśli nie najwyższą, to jedną z najwyższych pozycji w całej rodzinie BEV Kii, ale patrząc po jego ultranowoczesnym wyglądzie zewnętrznym, który nie ma nic wspólnego z obecnymi elektrykami marki (patrz EV6 na szczycie wpisu), możemy czekać na niego naprawdę długo.

Ten wielki SUV ma pełnić funkcję „pokazu”, bo ponoć „uosabia zaangażowanie Kia w osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla”. Wracając już do niej, wedle zapowiedzi w Europie do 2035 roku spalinowe (zarówno benzynowe, jak i diesla) nowe samochody marki Kia zostaną całkowicie wycofane. To samo czeka pozostałe rejony świata, ale Kia da im pięć dodatkowych lat.

Do 2045 roku marka chce z kolei osiągnąć nie tylko zerową emisję sprzedawanych przez siebie samochodów, ale także samych zakładów produkcyjnych. Kroki ku temu już poczyniono, bo jej zakłady zagraniczne będą wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną do 2030 roku, a te krajowe do 2040 roku. Wysiłki ku temu już widać, bo przykładowo fabryka firmy na Słowacji wykorzystuje wyłącznie zieloną energię