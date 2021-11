Koniec z wymianą opon? Nowy model ma wystarczyć na cały okres eksploatacji pojazdu

Firma Global Air Cylinder Wheels zamierza wprowadzić na rynek nowy typ opony. Air Suspension Wheel (ASW) jest pozbawiona szkodliwej dla środowiska gumy i ma zachowywać swoje właściwości przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Za pomysłem stoi Zoltan Kemeny, który zaprojektował mechaniczne koło wykonane w głównie ze stali. Jest ono wyposażone w pneumatyczne zawieszenie, a cała konstrukcja ma być przyjazna dla środowiska i atrakcyjna cenowo – jeśli wziąć pod uwagę cały okres eksploatacji.

Nawet jeśli ten dobiegnie końca, to opona ASW może zostać poddana całkowitemu recyklingowi. Może również zostać zregenerowana – obie te opcje są w zasadzie niedostępne dla powszechnie wykorzystywanych, gumowych opon.

Nowy typ opon ma trafić nie tylko do maszyn rolniczych i budowlanych

Jeśli chodzi o potencjalne zastosowania, to nowy typ mógłby okazać się szczególnie przydatny w przypadku opon terenowych, zwanych OTR. Są one wykorzystywane między innymi w maszynach rolniczych i budowlanych, lecz ich zakup wiąże się ze sporymi wydatkami. Przy kosztach rzędu 75 tysięcy dolarów za sztukę, taka opona ma żywotność wynoszącą od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Właśnie z tego względu opony ASW mogłyby stanowić małą rewolucję, szczególnie w odniesieniu do masz rolniczych i budowlanych. Dzięki swojej wytrzymałości mogłyby bowiem posłużyć znacznie dłużej. Warto jednak podkreślić, że Air Suspension Wheel zamierza trafić również na szersze rynki – wliczając w to samochody osobowe. Jak na razie firmie udało się zebrać 3 miliony dolarów oraz opracować 4 gotowe patenty. 13 kolejnych jest natomiast w fazie oczekiwania. Od 2022 roku ma nastąpić zwiększenie produkcji, podczas gdy pełna komercjalizacja ma nastąpić w 2023 roku.