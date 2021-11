Marvel’s Guardians of the Galaxy – test wydajności kart graficznych Nvidia

Marvel’s Guardians of the Galaxy to jeden z najnowszych tytułów spierających ray tracing i DLSS. Jak wypadną w nim karty graficzne Nvidia?

Wymagania Marvel’s Guardians of the Galaxy

Minimalne wymagania obejmują procesor rzędu Intel Cor ei5-4460 czy Ryzen 5 1440 i 8 GB pamięci RAM, co nie jest wcale jakąś przesadzoną rzeczą. natomiast GTX 1060 6 GB w dzisiejszych czasach z nadal wysokimi cenami grafik może być już przeszkodą dla sporej ilości osób. Z drugiej strony dla rozdzielczości 2160p i ray tracingu Ultra mamy RTX 3080, 16 GB RAM oraz i6-10700 lub Ryzen 7 3700X, co jest już dosyć standardowymi rekomendacjami. Gra ma jednak DLSS, co powinno znacząco obniżyć te wymagania oczywiście po włączeniu technologii. Całość działa też od Windowsa 10 oraz wymaga 80 GB wolnej przestrzeni na dysku.

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanego w Marvel’s Guardians of the Galaxy benchmarka. Wybrałem tutaj ustawienia Ultra. W przypadku ray tracingu wybrałem również ustawienia Ultra oraz włączyłem również przezroczyste odbicia z RT. Testy wykonałem także po włączeniu DLSS w trybie Jakość. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12, a zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 496.49.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-10900K @ 5,1 GHz Chłodzenie Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Pamięć RAM XPG Spectrix D50 4x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Pierwsza z rozdzielczości wcale nie wydaje się być mocno wymagająca. Bez RT i DLSS do płynnej rozgrywki spokojnie wystarczy GTX 1660 SUPER, a po lekkim obniżeniu detali nawet GTX 1650. Po włączeniu RT już RTX 3060 gwarantuje średnio 60 fps, a jeśli dodacie DLSS Jakość to każda z kart RTX notuje średnio powyżej 60 klatek na sekundę.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Kolejna z rozdzielczości jest oczywiście bardziej wymagająca. Natomiast nadal GTX 1660 SUPER zapewnia średnio fps bez RT. Najwydajniejsze karty notują w Marvel’s Guardians of the Galaxy znacznie powyżej 100 fps, co jest świetnym rezultatem. Włączenie ray tracingu już zmienia tę sytuację i tutaj przyda się przynajmniej RTX 3070. Natomiast DLSS nawet w trybie jakość sprawia, że średnio 60 fps zapewnia już RTX 3060, co jest znakomitym rezultatem.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości wyniki są już znacznie gorsze. Bez RT i DLSS średnio 60 fps zapewnia tak naprawdę już RTX 2080, a na GTX 1650 na pewno sobie nie pogracie. Tutaj zdecydowanie trzeba będzie mocno obniżyć detale. Po włączeniu RT zaczyna się pogrom i średnio 60 klatek na sekundę nie zapewnia żadna z testowanych kart. Na szczęści DLSS Jakość zmienia tę sytuację i 59 fps notuje RTX 3070 Ti. Tak naprawdę nawet na słabszych kartach przy obniżeniu detali (lub włączeniu DLSS w innym trybie) będzie możliwa płynna rozgrywka.

Podsumowanie

Marvel’s Guardians of the Galaxy jest na pewno ciekawą pozycją oferującą ray tracing i DLSS. Nie jest to wybitnie wymagająca gra, choć z samym RT nie ma co liczyć na średnio 60 fps w 4K. Tutaj zdecydowanie przyda się DLSS, który nawet w trybie Jakość może zapewnić znacznie płynniejszą rozgrywkę. Przy słabszych kartach RTX przyda się też jego włączenie w mocniejszym trybie, co pozwoli na cieszenie się z przyjemnej gry w najwyższej rozdzielczości (oczywiście przy odpalonym ray tracingu Ultra). Dajcie znać w komentarzach jak gra sprawuje się na Waszych PC i jaką ilość klatek na sekundę notujecie podczas rozgrywki.