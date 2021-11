Kiedy Xiaomi w końcu ogłosi MIUI 13? Premiera za niecały miesiąc!

Jeśli chodzi o premierę nakładek opartych na Androidzie 12, Xiaomi wyraźnie zostało w tyle za takimi firmami jak Samsung, Oppo czy OnePlus. Na ogłoszenie MIUI 13 czekamy nadal i wygląda na to, że debiutu doczekamy się już w połowie grudnia.

Wszystko wskazuje na to, że MIUI 13, nakładka na Androida 12, zostanie zaprezentowana w Chinach już 16 grudnia. Chciałoby się napisać „w końcu”, bo chińska firma została daleko w tyle za innymi producentami, którzy swoje nakładki zdążyli już zaprezentować. Mówi się jednak, że razem z prezentacją MIUI, zadebiutuje też seria Xiaomi 12. W takim kontekście zwlekanie z premierą wydaje się zasadne, choć posiadaczy kwalifikujących się urządzeń może nieco to irytować.

Spodziewamy się sporej ilości nowości i widocznych zmian, zwłaszcza w obrębie interfejsu. Na razie wiadomo, że posiadacze niektórych modeli (takich jak Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, MIX 4 i Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+) dostali już do testów wersję beta, ale szczegółów nie ujawniono. Tym razem Xiaomi nie dzieli się tak chętnie konkretami, więc wszystko co wiemy, to raczej podstawowe informacje i można się spodziewać, że w dniu premiery firma czymś jeszcze nas zaskoczy.

Wiadomo, że w nowej wersji swojej nakładki systemowej Xiaomi stawia duży nacisk na projekt i design, by znacząco odróżnić ją od poprzednich wersji. Nie zabraknie nowych animacji, tapet czy czcionek, również ikony i widżety zostaną przeprojektowane. Interfejs z kolei wzbogaci się o warstwowy system renderowania i technologię fuzji pamięci.

Przy okazji dostaliśmy też kolejną listę modeli, które dostaną aktualizację do MIUI 13

Wymienione na grafice urządzenia są najbardziej prawdopodobne i wydaje się, że oficjalna rozpiska raczej nie przyniesie większych zmian.

Smartfony Xiaomi kwalifikujące się do MIUI 13:

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC 9

Mi CC 9 Pro

Mi 10

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Mi Note 10 / Pro

Mi Note 10 Lite

Smartfony Redmi, które dostaną nową nakładkę:

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

Redmi 9 Activ (India)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi K20

Redmi K20 (India)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (India)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 9 Pro 5G (China)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (China)

Redmi Note 10 5G (Global)

Redmi Note 10T (India)

Redmi Note 10T (Russia)

Redmi Note 10 JE (Japan)

Redmi Note 10 Lite (India)

Redmi Note 10 Pro (India)

Redmi Note 10 Pro Max (India)

Redmi Note 10 Pro (Global

Redmi Note 10 Pro 5G (China)

Redmi Note 11 (China)

Redmi Note 11T (India)

Redmi Note 11 JE (Japan)

Redmi Note 11 Pro (China)

Redmi Note 11 Pro+ (China)

Smartfony POCO: