Samsung aktualizuje One UI 4. Dla jednych nowa beta, dla innych ulepszona stabilna wersja

W ubiegłym tygodniu Samsung ruszył z wdrażaniem stabilnej wersji nakładki One UI 4 opartej na Androidzie 12. Na razie dostępna jest tylko dla serii Galaxy S21, a na pozostałych modelach można korzystać z wersji beta. Teraz firma wydała nowe aktualizacje, dla obu wersji.

Aktualizacja stabilnego One UI 4 rozwiązuje błąd na smartfonach Galaxy S21

W ostatnim czasie posiadacze tegorocznych flagowców Samsunga, zaczęli zgłaszać problemy z opóźnieniami, jakie wystąpiły po niedawnej aktualizacji nakładki. Problem dotyczy trybu 120 Hz, w szczególności ekran spada do 60 Hz, gdy tylko użytkownik podnosi palec, co skutkowało dużym opóźnieniem. Z tego co wiadomo, problem wyłapano jedynie w Stanach Zjednoczonych, choć niewykluczone, że dostępny jest też u innych.

Dlatego właśnie firma wydała stosowną aktualizację stabilnego One UI 4, która ma ten problem rozwiązać. Nowa wersja to G99xUSQU4BUK9 („x” różni się w zależności od modelu z serii S21). Ci, którzy już zainstalowali poprawkę, donoszą o znacznej poprawie reakcji ich smartfonów, choć w aplikacjach innych firm nadal występują niewielkie opóźnienia.

Druga beta dla Galaxy S20 i Note 20

Tymczasem starsze urządzenia, czyli ex-flagowce Galaxy S21 oraz Note20, również dostają aktualizację, choć wersji beta. Posiadacze tych urządzeń jeszcze poczekają na stabilną wersję. W nowej łatce znajdziemy poprawki bezpieczeństwa, ale Samsung rozwiązał też kilka błędów, takich jak problemy z adaptacyjną częstotliwością odświeżania, błędy z Clear View Display Cover czy błędy ikon szybkiego udostępniania. Ponadto poprawiono działanie szybkości klatek w interfejsie i wyszukiwanie w aplikacji wiadomości.

Aktualizacja powinna wkrótce trafić do posiadaczy Galaxy S20 , S20 + , S20 Ultra , Note20 i Note20 Ultra , zarówno dla wersji Exynos, jak i Snapdragon. Jeśli natomiast chcesz dołączyć do testów, można to zrobić w aplikacji Samsung Members.