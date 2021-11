Najnowsza aktualizacja Firefoxa 94 ułatwia pracę na smartfonach

Żyjemy w czasach, w których otaczamy się urządzeniami na lewo i prawo. W jednej chwili czytamy, czy pracujemy nad czymś na laptopie, lub komputerze, a w następnej jesteśmy już w biegu i ze smartfonem w dłoni. Zaawansowana synchronizacja może oszczędzić nam wtedy masę czasu i nerwów w szukaniu danego materiału, a tak się składa, że w tą właśnie stronę poszła najnowsza aktualizacja Firefoxa.

Co wprowadziła najnowsza aktualizacja Firefoxa 94 dla wersji mobilnej?

Zdecydowanie najwięcej nowości doczekał się Firefox w wersji 94 na Androida, bo ta na iOSa jest nieco okrojona z funkcji, ale doczeka się ich wprowadzenia w następnych miesiącach. Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest rozszerzenie sfery synchronizacji między urządzeniami po zalogowaniu do konta Firefox na konkretnych sprzętach.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko co wiemy o Samsungu Galaxy S21 FE – zamieszania ciąg dalszy

Od teraz strona główna przeglądarki na Androida i iOS, ułatwi Wam powrót do tego, co robiliście przed zamknięciem aplikacji. Dodatkowo firefoksowa funkcja agregacji wiadomości w postaci Pocket Feed pozwala teraz na wybranie konkretnych tematów. Na nich będzie się skupiać, podsuwając Wam kolejne newsy.

Czytaj też: Google Tensor wcale nie jest taki oryginalny?

Firma dumnie ogłosiła, że ma to na celu wyeliminowanie potrzeby pamiętania o „dokończeniu w połowie przeczytanych artykułów, czy zakończeniu badań” w momencie, w którym będziemy na to ponownie gotowi. Nowa strona główna tej mobilnej przeglądarki umożliwia nam łatwy powrót do ostatnio otwartej karty, a na dodatek zawiera teraz ostatnio zapisane zakładki na komputerze. Przyspieszy to proces powracania do wcześniejszych stron bez potrzeby przechodzenia do menu zakładek, czy historii przeglądania.

Czytaj też: DDR5 dla Alder Lake z XMP 3.0. Intel po raz pierwszy ujawnił listę QVL

Jeśli korzystacie z mobilnej wersji Chrome, to z pewnością kojarzycie funkcję grupowania poszczególnych stron według tematu w ramach jednego podzbioru. Firefox 94 również to umożliwia, co wpływa pozytywnie na poziom „zagracenia” przeglądarki nowymi kartami. Podobnie sprawa ma się z regularnym usuwaniem tych kart co 14 dni, które będą oznaczane jako nieaktywne. Nadal będzie można wprawdzie do nich wrócić, ale nie będą już zaśmiecać aplikacji.