Nieoficjalny GeForce RTX 2060 12 GB. Rosjanin przylutował do laminatu dodatkowe GDDR6

Znany z podobnych akcji rosyjski duet, w skład którego wchodzi modder VIK-on oraz tester/prezenter Pro Hi-Tech zapewnią nam odpowiedź na pytanie, jak może sprawdzać się karta graficzna GeForce RTX 2060 12 GB w praktyce. Na testy tego drugiego wprawdzie musimy jeszcze poczekać, ale te wstępne sprawdziany zmodyfikowanej karty zostały już opublikowane.

Modder VIK-on w przeszłości zapewnił światu wyjątkowego 16 GB GeForce RTX 3070 i udowodnił sens 22 GB RTX 2080 Ti, więc ewidentnie zna się na rzeczy. Zgodnie z oczekiwaniem, modyfikacja pokładu pamięci VRAM wcale nie jest taka prosta i nie kończy się na wlutowaniu pojemniejszych kości GDDR, czy kilku dodatkowych. Wymaga też pewnego rodzaju „konfiguracji” połączeń na laminacie. Dziś jednak nie o tym, a o GeForce RTX 2060 12 GB.

Premiera GeForce RTX 2060 12 GB ma mieć miejsce ponoć jeszcze w tym roku, ale modder najwyraźniej nie mógł czekać

Nieoficjalny GeForce RTX 2060 12 GB trafił w światło dzienne w dosyć ciekawym momencie, bo wedle niedawnych plotek ten oficjalny już model ma doczekać się prezentacji i wprowadzenia na rynek tego samego dnia –7 grudnia. Tym modelem NVIDIA uderzy w karty AMD pokroju Radeona RX 6600 XT i RX 6600 z procesorami graficznymi Navi 23. Na jego temat wiemy tylko tyle, że jego pokład pamięci ma wzrosnąć i nie mamy pewności, czy firma planuje zmiany po stronie magistrali czy procesora graficznego.

Jeśli założymy, że zwiększenie pokładu VRAM będzie jedyną zmianą, na którą zdecyduje się NVIDIA, to właśnie ten nieoficjalny GeForce RTX 2060 12 GB pozwoli nam podejrzeć, jak to będzie z jego wydajnością. Bazuje bowiem ciągle na procesorze graficznym TU106 z 1920 rdzeniami CUDA, który łączy się z 12 GB GDDR6 14 GB/s za pośrednictwem 192-bitowej magistrali. Modyfikacja obejmowała więc jedynie podmianę GDDR6 na te o dwukrotnie wyższej pojemności i udała się.

Po wpięciu do komputera karta jest poprawnie rozpoznawana zarówno przez system, „daje obraz”, a program GPU-Z wskazuje rzeczywiście zwiększony pokład pamięci VRAM (12288 MB). Po aktywacji profilu wydajności w panelu sterowania NVIDIA przestają ją nawet dręczyć okazjonalne „dark-screeny”. Potwierdza to, że firma ma ułatwioną sprawę ze zwiększeniem pokładu pamięci w nadchodzącym RTX 2060, choć oczywiście zrealizuje to znacznie pewniej i profesjonalnie.

Wstępne testy wydajności niestety nie powalają, bo pomimo dodatku 6 GB pamięci karta „kopie” tak samo, a w teście Unigine Superposition wykazała prawie taką samą wydajność.