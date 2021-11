Co kryje NVIDIA CMP 170HX za 5000$? To karta do kopania z rdzeniem GA100

Na ten moment CMP 170HX, to najwydajniejsza karta graficzna NVIDIA z rodziny modeli do kopania kryptowalut, której produkcją zajmuje się bezpośrednio firma, a nie jej partnerzy. Niedawno trafiła w ręce Linus Tech Tips, którego prowadzący jako jeden z niewielu ludzi na całym świecie mógł potrzymać ten „kryptowalutowy kombajn” w ręce. Wszystko przez to, że liczba tych kart kart jest bardzo ograniczona ze względu na cenę i przeznaczenie, ale to nie przeszkodziło kanałowi na YouTube w jej rozebraniu.

Poznaliśmy tajemnice, co kryje się pod wyjątkowym chłodzeniem karty kryptograficznej NVIDIA CMP 170HX

Patrząc na tę wyspecjalizowaną kartę graficzną, od razu w oczy rzuca się jej chłodzenie, które jest całkowicie pasywne i zabudowane. Sprowadza się do rozbudowanej aluminiowej obudowy z wielkim miedzianym radiatorem.

CMP 170HX nie tylko nie posiada żadnych wyjść wideo, ale też dzierży ograniczony elektronicznie interfejs (PCIe 1.1×4). Ten nie stanowi problemu w zadaniach związanych z kopaniem kryptowalut, ale w tradycyjnych obciążeniach już tak, co bezpośrednio ogranicza wykorzystanie jej do innych zastosowań. Jako przeprojektowany akcelerator A100 do zastosowań profesjonalnych, CMP 170HX nie posiada jednak pełni możliwości rdzenia GA100, bo to GPU na jego pokładzie ma odblokowane 4480 rdzeni CUDA (z 54% dostępnych), czyli znacznie mniej od samego A100. Ten oferuje już całe 6912 rdzeni CUDA.

Kartę graficzną CMP 170HX ograniczono też pod kątem pamięci, bo zamiast 40 i tym bardziej 80 GB VRAM charakterystycznych dla profesjonalnych akceleratorów, posiada ona „tylko” 8 GB pamięci HBM2e. Ta znajduje się na 4096-bitowej magistrali, która zapewnia maksymalną przepustowość rzędu 1,493 GB/s. Rdzeń graficzny GA100 w CMP 170HX jest taktowany bazowym zegarem rzędu 1140-MHz i Boost na poziomie 1410 MHz. Moc czerpie z pojedynczego 8-pinowego złącza, jej TDP wynosi 250W, a w komputerze zajmuje dwa sloty.

Dzięki takiej specyfikacji, nadająca się tylko do kopania NVIDIA CMP 170HX po stosownym ustawieniu pobiera tylko 200 watów energii przy zachowaniu wydajności kopania ETH na poziomie około 165 MH/s. To z kolei przekłada się na zysk grubo ponad 1000 złotych miesięcznie i to nawet po odjęciu kosztów energii.