Valve wprowadziło NVIDIA DLSS do Protona. Wyższa płynność gier na Linuxie już dostępna

Valve Proton w wersji 6.3-7 eksperymentalnie wprowadził obsługę technologii Deep Learning Super Sampling i wygląda na to, że z udanym skutkiem. Wprowadzenie technologii NVIDIA DLSS do Protona w oficjalnym już stylu, miało bowiem miejsce w ramach jego najnowszej wersji 6.3-8. Stanowi to kolejne ważne ogłoszenie dla super-samplingu NVIDIA po niedawnym ogłoszeniu DLSS 2.3, ulepszeniu darmowego NVIDIA Image Scaling, czy wprowadzeniu DLSS do Unreal Engine 5 w formie pluginu.

Technologia DLSS oficjalnie zawitała do Protona Valve, ale to nie jedyne nowości

Im więcej gier i systemów wspiera NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), czyli funkcję ekskluzywną dla kart GeForce RTX tym lepiej. Nawet pomimo tego, że tej technologii nigdy nie będzie blisko do FSR od AMD, jeśli idzie o ratowanie tyłka graczom i umożliwienie im grania w nowe gry na starszych kartach graficznych. W dobie cen kart graficznych z kosmosu, technologie super rozdzielczości są wręcz naszymi nieoczekiwanymi superbohaterami.

Dla tych, którzy Windowsa nie znoszą do tego stopnia, że nawet natywne i bezproblemowe wsparcie gier nie przekonało ich do sięgnięcia po system Microsoft, Valve już od dłuższego czasu oferuje Protona w ramach SteamOS. To warstwa kompatybilności dla Linuxa oparta na Wine, która pozwala odpalić gry na tym nieczęsto oficjalnie niewspieranym systemie przez deweloperów.

To jednak nie wszystkie nowości, jakie wprowadziła wersja Proton 6.3-8. Oprócz natywnego wsparcia NVIDIA DLSS, teraz to oprogramowanie jest w stanie obsłużyć BattleEye do przeciwdziałania oszustom, które jest częścią gier pokroju PUBGa, DayZ, czy Conan Exiles. Listę zmian wieńczy wprowadzenie obsługi aż 24 nowych gier i słusznie. Nadchodzący handheld w postaci Steam Decka będzie natywnie wykorzystywał SteamOS i związanego z nim Protona, aby odpalać gry, więc im dłuższa lista kompatybilności, tym lepiej. Zwłaszcza że oficjalna lista obejmuje kilka nowych tytułów (Deathloop, Age of Empires 4).